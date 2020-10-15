https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579895962.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки выявлен в Чечне и Чувашии, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T10:37
2020-10-15T10:37
2020-10-15T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чеченская республика (чечня)
чувашская республика (чувашия)
республика татарстан (татарстан)
республика тыва
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки выявлен в Чечне и Чувашии, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. <a href="https://ria.ru/chr" target="_blank">Чеченская Республика</a> - 0,2%, 2. <a href="http://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank" data-auto="true">Чувашская Республика</a> - 0,4%, 3. <a href="http://ria.ru/location_Tyva/" target="_blank" data-auto="true">Республика Тыва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республика Татарстан</a> - 0,5%", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
чувашская республика (чувашия)
республика татарстан (татарстан)
республика тыва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чеченская республика (чечня), чувашская республика (чувашия), республика татарстан (татарстан), республика тыва