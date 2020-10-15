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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579895962.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки выявлен в Чечне и Чувашии, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T10:37
2020-10-15T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чеченская республика (чечня)
чувашская республика (чувашия)
республика татарстан (татарстан)
республика тыва
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки выявлен в Чечне и Чувашии, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. <a href="https://ria.ru/chr" target="_blank">Чеченская Республика</a> - 0,2%, 2. <a href="http://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank" data-auto="true">Чувашская Республика</a> - 0,4%, 3. <a href="http://ria.ru/location_Tyva/" target="_blank" data-auto="true">Республика Тыва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республика Татарстан</a> - 0,5%", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
чувашская республика (чувашия)
республика татарстан (татарстан)
республика тыва
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чеченская республика (чечня), чувашская республика (чувашия), республика татарстан (татарстан), республика тыва

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:37 15.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинский работник измеряет температуру мужчине в приемном отделении во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
Медицинский работник измеряет температуру мужчине в приемном отделении во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки выявлен в Чечне и Чувашии, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика - 0,2%, 2. Чувашская Республика - 0,4%, 3. Республика Тыва, Республика Татарстан - 0,5%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чеченская республика (Чечня)Чувашская Республика (Чувашия)Республика Татарстан (Татарстан)Республика Тыва
 
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