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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201015/karabakh-1579903879.html
В Баку сообщили о 43 погибших мирных жителях в Карабахе
Число погибших мирных граждан Азербайджана в боях в Карабахе составляет 43, раненых 218, разрушены 1592 дома и 290 гражданских объектов, заявила в четверг... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T11:19
2020-10-15T21:57
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
генпрокуратура азербайджана
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 15 окт – РИА Новости.</strong> Число погибших мирных граждан <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> в боях в Карабахе составляет 43, раненых 218, разрушены 1592 дома и 290 гражданских объектов, заявила в четверг пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Genprokuratura_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры Азербайджана</a>."Число погибших мирных граждан Азербайджана в боях в Карабахе составляет 43, раненых 218, разрушены 1592 дома и 290 гражданских объектов, число многоквартиных жилых зданий, пришедших в непригодное для жилья состояние, составляет 79", - говорится в сообщении.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых местах - военное положение.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
нагорно-карабахская республика
сша
армения
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
"Все погибли": азербайджанский военный в результате обстрела села Гашалты Гарагоюнлу потерял семью
Азербайджанский военный рассказывает, как в результате обстрела армянскими войсками села Гашалты-Гарагоюнлу на севере линии соприкосновения потерял всю семью.
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генпрокуратура азербайджана, обсе, нагорно-карабахская республика, сша, армения, в мире

В Баку сообщили о 43 погибших мирных жителях в Карабахе

11:19 15.10.2020 (обновлено: 21:57 15.10.2020)
 
© РИА Новости / PAN Photo / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта
Военнослужащий на артиллерийской позиции в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / PAN Photo
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БАКУ, 15 окт – РИА Новости. Число погибших мирных граждан Азербайджана в боях в Карабахе составляет 43, раненых 218, разрушены 1592 дома и 290 гражданских объектов, заявила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.
"Число погибших мирных граждан Азербайджана в боях в Карабахе составляет 43, раненых 218, разрушены 1592 дома и 290 гражданских объектов, число многоквартиных жилых зданий, пришедших в непригодное для жилья состояние, составляет 79", - говорится в сообщении.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в некоторых местах - военное положение.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаГенпрокуратура АзербайджанаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААрменияВ мире
 
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