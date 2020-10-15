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https://ria.ru/20201015/huawei-1579899351.html
Huawei представил ультрабук с огромной автономностью и поддержкой Wi-Fi 6
В России представлен новый ультрабук Huawei MateBook X с диагональю 13 дюймов и весом меньше одного килограмма. Это одно из самых интересных предложений в своей РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T11:52
2020-10-15T14:14
россия
huawei technologies
технологии
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> В России представлен новый ультрабук Huawei MateBook X с диагональю 13 дюймов и весом меньше одного килограмма. Это одно из самых интересных предложений в своей категории. Построенный на процессорах Intel® Core™ десятого поколения, он совместил в себе производительность, дизайн и набор технологий, которые делают пользовательский опыт максимально комфортным."Безрамочность" и 3KMateBook X стал первым ноутбуком Huawei, оснащенным дисплеем Infinite FullView, который занимает 90 процентов фронтальной поверхности крышки за счет тонких рамок.В ультрабуке использован сенсорный экран, выполненный на основе LTPS-матрицы, с разрешением 3000x2000 точек. Соотношение сторон 3:2 облегчает пользователю работу с таблицами и текстом: по вертикали видно больше контента. Благодаря сенсорному дисплею в MateBook X можно делать скриншоты, как на смартфоне: достаточно провести по экрану тремя пальцами.Помимо легкого стильного корпуса мерцающего серебристого цвета, HUAWEI MateBook X получил набор продвинутых технологий, максимально упрощающих пользовательский опыт."Развивая универсальную интеллектуальную экосистему, <a href="https://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd" target="_blank">Huawei</a> предлагает пользователям умные решения для пяти наиболее распространенных сценариев: "умный дом", "путешествия", "работа", "здоровье" и "мультимедиа", — отмечает президент продуктовой линейки ПК и планшетов Huawei CBG Ван Иньфэн (Wang Yinfeng). — В категории ноутбуков компания сосредоточена на создании интеллектуальных функций и технологий, способных изменить сложившиеся представления о возможностях портативных ПК".Продуктивность, производительность и кросс-платформенностьХотя ноутбук едва ли весит килограмм при толщине в 13,6 миллиметра (его легко спрятать в папку с документами), тем не менее это серьезная машина, которая подойдет для выполнения разноплановых задач, будь то работа с документами или графикой. За высокую производительность отвечают процессор Intel® Core™ десятого поколения и быстрая оперативная память объемом до 16 гигабайт.Инженерам Huawei удалось сделать ноутбук тихим. В MateBook X нет вентилятора, компания впервые применила в устройстве инновационную систему рассеивания тепла. Специальный шарнир передает накопленную энергию многослойной графитовой подложке, которая и предотвращает перегрев устройства.Huawei MateBook X поддерживает новейший стандарт связи Wi-Fi 6, недавно сертифицированный в России. Он обеспечивает быстрое подключение ноутбука к беспроводной сети, высокую скорость приема и передачи данных.Фирменная технология Huawei Share упрощает подключение к ноутбуку других гаджетов. Достаточно поднести к тачпаду с NFC смартфон Huawei, и его проекция появится в отдельном окне на экране ноутбука. Сценарии использования такой проекции многочисленны — например, так проще читать уведомления, приходящие на телефон, писать тексты для инстаграма, перетаскивать фото из памяти смартфона и даже принимать звонки.Создатели ультрабука подумали и о том, чтобы пользователь не был привязан к розетке. MateBook X получил емкий аккумулятор, что вместе с продвинутыми алгоритмами энергосбережения дает девять часов автономности в режимах просмотра загруженного видео или офисной работы.Создан для работыHuawei удалось уместить в корпус небольшого ультрабука полноразмерную клавиатуру. Ход клавиш составляет 1,3 миллиметра. Это вместе с подсветкой кнопок оценят те, кто часто работает с текстом.В MateBook X есть крупный тачпад — Free Touch. Его сенсорная площадь шире, чем у ноутбуков предыдущих поколений. Это создает удобное пространство для управления жестами.Сохранилась в ноутбуке и фирменная фишка Huawei — веб-камера, спрятанная в клавиатуру. Есть в MateBook X и сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Благодаря этому включение и разблокировка осуществляется в одно касание без необходимости вводить пароль.Huawei MateBook X оснащен четырьмя динамиками с глубокими басами и эффектом присутствия и двумя микрофонами с алгоритмами усиления голоса. Во время видеосвязи можно говорить без потери качества, находясь от ноутбука на расстоянии до пяти метров.Новинка доступна для предзаказа в России с 12 октября. В открытую продажу ноутбук с фирменным "безрамочным" экраном Infinite FullView поступит уже 20 октября по цене 114 990 рублей.
https://ria.ru/20200902/huawei-1576642672.html
https://ria.ru/20201012/huawei-1579396673.html
https://ria.ru/20200915/lazernaya-zaryadka-1577277592.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
россия, huawei technologies, технологии

Huawei представил ультрабук с огромной автономностью и поддержкой Wi-Fi 6

11:52 15.10.2020 (обновлено: 14:14 15.10.2020)
 
© Фото : HuaweiПрезентация нового ультрабука Huawei MateBook X
Презентация нового ультрабука Huawei MateBook X - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : Huawei
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В России представлен новый ультрабук Huawei MateBook X с диагональю 13 дюймов и весом меньше одного килограмма. Это одно из самых интересных предложений в своей категории. Построенный на процессорах Intel® Core™ десятого поколения, он совместил в себе производительность, дизайн и набор технологий, которые делают пользовательский опыт максимально комфортным.

"Безрамочность" и 3K

MateBook X стал первым ноутбуком Huawei, оснащенным дисплеем Infinite FullView, который занимает 90 процентов фронтальной поверхности крышки за счет тонких рамок.
В ультрабуке использован сенсорный экран, выполненный на основе LTPS-матрицы, с разрешением 3000x2000 точек. Соотношение сторон 3:2 облегчает пользователю работу с таблицами и текстом: по вертикали видно больше контента. Благодаря сенсорному дисплею в MateBook X можно делать скриншоты, как на смартфоне: достаточно провести по экрану тремя пальцами.
© Фото : HuaweiНовый ультрабук Huawei MateBook X
Новый ультрабук Huawei MateBook X - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : Huawei
Новый ультрабук Huawei MateBook X
Помимо легкого стильного корпуса мерцающего серебристого цвета, HUAWEI MateBook X получил набор продвинутых технологий, максимально упрощающих пользовательский опыт.
"Развивая универсальную интеллектуальную экосистему, Huawei предлагает пользователям умные решения для пяти наиболее распространенных сценариев: "умный дом", "путешествия", "работа", "здоровье" и "мультимедиа", — отмечает президент продуктовой линейки ПК и планшетов Huawei CBG Ван Иньфэн (Wang Yinfeng). — В категории ноутбуков компания сосредоточена на создании интеллектуальных функций и технологий, способных изменить сложившиеся представления о возможностях портативных ПК".
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Продуктивность, производительность и кросс-платформенность

Хотя ноутбук едва ли весит килограмм при толщине в 13,6 миллиметра (его легко спрятать в папку с документами), тем не менее это серьезная машина, которая подойдет для выполнения разноплановых задач, будь то работа с документами или графикой. За высокую производительность отвечают процессор Intel® Core™ десятого поколения и быстрая оперативная память объемом до 16 гигабайт.
Инженерам Huawei удалось сделать ноутбук тихим. В MateBook X нет вентилятора, компания впервые применила в устройстве инновационную систему рассеивания тепла. Специальный шарнир передает накопленную энергию многослойной графитовой подложке, которая и предотвращает перегрев устройства.
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Huawei MateBook X поддерживает новейший стандарт связи Wi-Fi 6, недавно сертифицированный в России. Он обеспечивает быстрое подключение ноутбука к беспроводной сети, высокую скорость приема и передачи данных.
Фирменная технология Huawei Share упрощает подключение к ноутбуку других гаджетов. Достаточно поднести к тачпаду с NFC смартфон Huawei, и его проекция появится в отдельном окне на экране ноутбука. Сценарии использования такой проекции многочисленны — например, так проще читать уведомления, приходящие на телефон, писать тексты для инстаграма, перетаскивать фото из памяти смартфона и даже принимать звонки.
© Фото : HuaweiНовый ультрабук Huawei MateBook X
Новый ультрабук Huawei MateBook X - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : Huawei
Новый ультрабук Huawei MateBook X
Создатели ультрабука подумали и о том, чтобы пользователь не был привязан к розетке. MateBook X получил емкий аккумулятор, что вместе с продвинутыми алгоритмами энергосбережения дает девять часов автономности в режимах просмотра загруженного видео или офисной работы.

Создан для работы

Huawei удалось уместить в корпус небольшого ультрабука полноразмерную клавиатуру. Ход клавиш составляет 1,3 миллиметра. Это вместе с подсветкой кнопок оценят те, кто часто работает с текстом.
© Фото : HuaweiНовый ультрабук Huawei MateBook X
Новый ультрабук Huawei MateBook X - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : Huawei
Новый ультрабук Huawei MateBook X
В MateBook X есть крупный тачпад — Free Touch. Его сенсорная площадь шире, чем у ноутбуков предыдущих поколений. Это создает удобное пространство для управления жестами.
Сохранилась в ноутбуке и фирменная фишка Huawei — веб-камера, спрятанная в клавиатуру. Есть в MateBook X и сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Благодаря этому включение и разблокировка осуществляется в одно касание без необходимости вводить пароль.
Huawei MateBook X оснащен четырьмя динамиками с глубокими басами и эффектом присутствия и двумя микрофонами с алгоритмами усиления голоса. Во время видеосвязи можно говорить без потери качества, находясь от ноутбука на расстоянии до пяти метров.
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Новинка доступна для предзаказа в России с 12 октября. В открытую продажу ноутбук с фирменным "безрамочным" экраном Infinite FullView поступит уже 20 октября по цене 114 990 рублей.
 
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РоссияHuawei TechnologiesТехнологии
 
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