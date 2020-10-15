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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201015/dogovorennosti-1580001346.html
Пашинян заявил о приверженности московским договоренностям по Карабаху
Ереван для урегулирования в Нагорном Карабахе готов реализовать те шаги, о которых договорились в Москве на трехсторонних консультациях глав МИД Армении,... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T18:23
2020-10-15T18:46
интервью пашиняна риа новости
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
никол пашинян
нагорный карабах
москва
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Ереван для урегулирования в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> готов реализовать те шаги, о которых договорились в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на трехсторонних консультациях глав МИД Армении, России, <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, заявил РИА Новости премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>."В московском заявлении были оговорены конкретные шаги, как восстановить конкретный переговорный процесс. И под этим соглашением уже описаны конкретные шаги, и мы готовы пойти на такие шаги, чтобы решить нагорно-карабахский вопрос. И мы готовы на такие компромиссы, мы готовы на пропорциональные компромиссы, на которые готов Азербайджан", - заявил Пашинян в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
https://ria.ru/20201015/aliev-1580001092.html
россия
нагорный карабах
москва
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
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Нагорный Карабах: "Базовые принципы урегулирования"
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в интервью с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Никола Пашиняном обсудили ситуацию, происходящую на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
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интервью пашиняна риа новости, россия, никол пашинян, нагорный карабах, москва, азербайджан, армения, в мире

Пашинян заявил о приверженности московским договоренностям по Карабаху

18:23 15.10.2020 (обновлено: 18:46 15.10.2020)
 
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Ереван для урегулирования в Нагорном Карабахе готов реализовать те шаги, о которых договорились в Москве на трехсторонних консультациях глав МИД Армении, России, Азербайджана, заявил РИА Новости премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"В московском заявлении были оговорены конкретные шаги, как восстановить конкретный переговорный процесс. И под этим соглашением уже описаны конкретные шаги, и мы готовы пойти на такие шаги, чтобы решить нагорно-карабахский вопрос. И мы готовы на такие компромиссы, мы готовы на пропорциональные компромиссы, на которые готов Азербайджан", - заявил Пашинян в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаИнтервью Пашиняна РИА НовостиРоссияНикол ПашинянНагорный КарабахМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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