https://ria.ru/20201015/dogovorennosti-1580001346.html

Пашинян заявил о приверженности московским договоренностям по Карабаху

Ереван для урегулирования в Нагорном Карабахе готов реализовать те шаги, о которых договорились в Москве на трехсторонних консультациях глав МИД Армении,... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T18:23

2020-10-15T18:23

2020-10-15T18:46

интервью пашиняна риа новости

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

никол пашинян

нагорный карабах

москва

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Ереван для урегулирования в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> готов реализовать те шаги, о которых договорились в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на трехсторонних консультациях глав МИД Армении, России, <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, заявил РИА Новости премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a>."В московском заявлении были оговорены конкретные шаги, как восстановить конкретный переговорный процесс. И под этим соглашением уже описаны конкретные шаги, и мы готовы пойти на такие шаги, чтобы решить нагорно-карабахский вопрос. И мы готовы на такие компромиссы, мы готовы на пропорциональные компромиссы, на которые готов Азербайджан", - заявил Пашинян в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

https://ria.ru/20201015/aliev-1580001092.html

россия

нагорный карабах

москва

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: "Базовые принципы урегулирования" Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в интервью с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Никола Пашиняном обсудили ситуацию, происходящую на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. 2020-10-15T18:23 true PT4M16S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью пашиняна риа новости, россия, никол пашинян, нагорный карабах, москва, азербайджан, армения, в мире