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Железноводск победил в конкурсе "Лучшая муниципальная практика"
Ставропольский курорт Железноводск стал победителем всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Умный город", сообщает региональный... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:32
2020-10-14T10:32
железноводск
ставропольский край
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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости</strong>. Ставропольский курорт <a href="https://ria.ru/location_ZHeleznovodsk" target="_blank">Железноводск</a> стал победителем всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Умный город", сообщает региональный информационно-аналитический центр Ставропольского края (РИАЦ СК).Конкурс, организатором которого стал Минстрой, проводится с 2017 года. Он представлен в нескольких номинациях, в том числе - "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений ("умный город"), которая добавилась в 2020 году.​По информации пресс-службы, по итогам 2019 года заявку на участие в конкурсе от Ставрополья в номинации "умный город" подавали два города и два села."В городе-курорте Железноводске рамках нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика", а также регионального проекта "Формирование современной городской среды" в полном объеме внедрены все сегменты "умного города", а это 39 цифровых модулей, отвечающих за синхронизацию городских и туристических сервисов. Кроме того, запущены два мобильных приложения — "Умный Железноводск" и "Туристический гид". Для жителей и отдыхающих установлены интерактивные smart-панели". - сказал директор РИАЦ СК, на базе которого создан центр компетенций цифровизации городского хозяйства Ставропольского края - "Умный город", Сергей Рудомёткин. По его словам, в 20 муниципальных общеобразовательных учреждениях города система интеллектуального учета коммунальных ресурсов позволяет автоматически отправлять показания со счетчиков в ресурсные организации, а в режиме реального времени на мобильном устройстве отслеживать текущий статус показаний приборов учета. В 28 социальных учреждениях города установлены "Умные мусорные баки", которые оснащены датчиками контроля уровня загрузки. Как информирует администрация Железноводска, грант в размере 75 миллионов рублей будет направлен на цифровизацию посёлка Иноземцево. Там также установят дополнительные интеллектуальные остановки, "умные" мусорные баки, "умные" камеры видеонаблюдения, организуют "умные" пешеходные переходы. Будет продолжено развитие "умного" жилищно-коммунального хозяйства.​Паспорт регионального проекта "Умный город" был утвержден на Ставрополье в начале года при поддержке главы региона Владимира Владимирова. В настоящее время участниками проекта являются 9 городов.
https://ria.ru/20201008/sbor-1578914578.html
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железноводск, ставропольский край

Железноводск победил в конкурсе "Лучшая муниципальная практика"

10:32 14.10.2020
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЖелезноводск
Железноводск - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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СТАВРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Ставропольский курорт Железноводск стал победителем всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Умный город", сообщает региональный информационно-аналитический центр Ставропольского края (РИАЦ СК).
Конкурс, организатором которого стал Минстрой, проводится с 2017 года. Он представлен в нескольких номинациях, в том числе - "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений ("умный город"), которая добавилась в 2020 году.
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​По информации пресс-службы, по итогам 2019 года заявку на участие в конкурсе от Ставрополья в номинации "умный город" подавали два города и два села.
"В городе-курорте Железноводске рамках нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика", а также регионального проекта "Формирование современной городской среды" в полном объеме внедрены все сегменты "умного города", а это 39 цифровых модулей, отвечающих за синхронизацию городских и туристических сервисов. Кроме того, запущены два мобильных приложения — "Умный Железноводск" и "Туристический гид". Для жителей и отдыхающих установлены интерактивные smart-панели". - сказал директор РИАЦ СК, на базе которого создан центр компетенций цифровизации городского хозяйства Ставропольского края - "Умный город", Сергей Рудомёткин.
По его словам, в 20 муниципальных общеобразовательных учреждениях города система интеллектуального учета коммунальных ресурсов позволяет автоматически отправлять показания со счетчиков в ресурсные организации, а в режиме реального времени на мобильном устройстве отслеживать текущий статус показаний приборов учета. В 28 социальных учреждениях города установлены "Умные мусорные баки", которые оснащены датчиками контроля уровня загрузки.
"Автоматизация систем ЖКХ способствовала снижению потребления энергоресурсов на 30%, а сокращение расходов на топливо составило 15%. Активно работает обратная связь с горожанами посредством цифровой платформы "Умный Железноводск", - отметил Рудомёткин
Как информирует администрация Железноводска, грант в размере 75 миллионов рублей будет направлен на цифровизацию посёлка Иноземцево. Там также установят дополнительные интеллектуальные остановки, "умные" мусорные баки, "умные" камеры видеонаблюдения, организуют "умные" пешеходные переходы. Будет продолжено развитие "умного" жилищно-коммунального хозяйства.
​Паспорт регионального проекта "Умный город" был утвержден на Ставрополье в начале года при поддержке главы региона Владимира Владимирова. В настоящее время участниками проекта являются 9 городов.
 
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ЖелезноводскСтавропольский край
 
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