https://ria.ru/20201014/investitsii-1579799267.html

Путин рассказал, что является залогом для привлечения инвестиций

Политическая и экономическая стабильность, минимум бюрократии, эффективная работа правоохранителей в рамках закона, разумная антимонопольная и налоговая... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T16:23

2020-10-14T16:23

2020-10-14T16:47

михаил мишустин

россия

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Политическая и экономическая стабильность, минимум бюрократии, эффективная работа правоохранителей в рамках закона, разумная антимонопольная и налоговая политика являются факторами для успешного инвестиционного развития, необходимо это контролировать, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Привлечение инвестиций, инвестиционное развитие - важнейшая составляющая развития экономики и страны вообще. И здесь очень много факторов. Конечно, это стабильность, причем в самом широком смысле этого слова - и политическая стабильность, и макроэкономическая стабильность. Это минимальная бюрократия, это эффективная, но, безусловно, в рамках закона работа правоохранительных органов, - мы частенько к этому возвращаемся в последнее время. Это разумная антимонопольная, вообще фискальная политика", - заявил Путин на совещании с членами правительства в среду.По его словам, в сфере инвестиционного развития очень много вещей, на которые необходимо обращать внимание."Я очень рассчитываю на то, что мы общими усилиями будем реализовывать и те мероприятия, эффективно будем использовать и те инструменты, о которых сейчас говорили, и в целом будем уделять этому необходимое внимание. Прошу и председателя правительства держать это под своим контролем", - обратился президент к главе кабмина <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a>.

https://ria.ru/20201014/vaktsiny-1579787263.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, россия, владимир путин, экономика