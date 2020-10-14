Путин рассказал, что является залогом для привлечения инвестиций
16:23 14.10.2020 (обновлено: 16:47 14.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Политическая и экономическая стабильность, минимум бюрократии, эффективная работа правоохранителей в рамках закона, разумная антимонопольная и налоговая политика являются факторами для успешного инвестиционного развития, необходимо это контролировать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Привлечение инвестиций, инвестиционное развитие - важнейшая составляющая развития экономики и страны вообще. И здесь очень много факторов. Конечно, это стабильность, причем в самом широком смысле этого слова - и политическая стабильность, и макроэкономическая стабильность. Это минимальная бюрократия, это эффективная, но, безусловно, в рамках закона работа правоохранительных органов, - мы частенько к этому возвращаемся в последнее время. Это разумная антимонопольная, вообще фискальная политика", - заявил Путин на совещании с членами правительства в среду.
По его словам, в сфере инвестиционного развития очень много вещей, на которые необходимо обращать внимание.
"Я очень рассчитываю на то, что мы общими усилиями будем реализовывать и те мероприятия, эффективно будем использовать и те инструменты, о которых сейчас говорили, и в целом будем уделять этому необходимое внимание. Прошу и председателя правительства держать это под своим контролем", - обратился президент к главе кабмина Михаилу Мишустину.