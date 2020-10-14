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Путин рассказал, что является залогом для привлечения инвестиций
Политическая и экономическая стабильность, минимум бюрократии, эффективная работа правоохранителей в рамках закона, разумная антимонопольная и налоговая... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:23
2020-10-14T16:47
михаил мишустин
россия
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Политическая и экономическая стабильность, минимум бюрократии, эффективная работа правоохранителей в рамках закона, разумная антимонопольная и налоговая политика являются факторами для успешного инвестиционного развития, необходимо это контролировать, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Привлечение инвестиций, инвестиционное развитие - важнейшая составляющая развития экономики и страны вообще. И здесь очень много факторов. Конечно, это стабильность, причем в самом широком смысле этого слова - и политическая стабильность, и макроэкономическая стабильность. Это минимальная бюрократия, это эффективная, но, безусловно, в рамках закона работа правоохранительных органов, - мы частенько к этому возвращаемся в последнее время. Это разумная антимонопольная, вообще фискальная политика", - заявил Путин на совещании с членами правительства в среду.По его словам, в сфере инвестиционного развития очень много вещей, на которые необходимо обращать внимание."Я очень рассчитываю на то, что мы общими усилиями будем реализовывать и те мероприятия, эффективно будем использовать и те инструменты, о которых сейчас говорили, и в целом будем уделять этому необходимое внимание. Прошу и председателя правительства держать это под своим контролем", - обратился президент к главе кабмина <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a>.
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михаил мишустин, россия, владимир путин, экономика

Путин рассказал, что является залогом для привлечения инвестиций

16:23 14.10.2020 (обновлено: 16:47 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Политическая и экономическая стабильность, минимум бюрократии, эффективная работа правоохранителей в рамках закона, разумная антимонопольная и налоговая политика являются факторами для успешного инвестиционного развития, необходимо это контролировать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Привлечение инвестиций, инвестиционное развитие - важнейшая составляющая развития экономики и страны вообще. И здесь очень много факторов. Конечно, это стабильность, причем в самом широком смысле этого слова - и политическая стабильность, и макроэкономическая стабильность. Это минимальная бюрократия, это эффективная, но, безусловно, в рамках закона работа правоохранительных органов, - мы частенько к этому возвращаемся в последнее время. Это разумная антимонопольная, вообще фискальная политика", - заявил Путин на совещании с членами правительства в среду.
По его словам, в сфере инвестиционного развития очень много вещей, на которые необходимо обращать внимание.
"Я очень рассчитываю на то, что мы общими усилиями будем реализовывать и те мероприятия, эффективно будем использовать и те инструменты, о которых сейчас говорили, и в целом будем уделять этому необходимое внимание. Прошу и председателя правительства держать это под своим контролем", - обратился президент к главе кабмина Михаилу Мишустину.
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Михаил МишустинРоссияВладимир ПутинЭкономика
 
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