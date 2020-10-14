https://ria.ru/20201014/covid-19-1579732330.html

Онлайн-заседание Научного совета РАН о лечении COVID-19

15 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-заседание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 – лечение и реабилитация".

2020-10-14T12:01

2020-10-14T12:01

2020-10-14T13:06

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201015/952939586.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- вице-президент РАН Владимир ЧЕХОНИН;<br>- президент Российского респираторного общества, завкафедрой госпитальной терапии Национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России, академик РАН Александр ЧУЧАЛИН.<br><br><strong>В онлайн-формате к мероприятию присоединятся: </strong><br>- генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Минздрава России, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений ШЛЯХТО с докладом "Клинические аспекты ведения пациентов с коронавирусной инфекцией"; <br>- генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, академик РАН Сергей БОЙЦОВ с докладом "Поражение сердечно-сосудистой системы при новой коронавирусной инфекции и его последствия";<br>- главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, завкафедрой гигиены питания и токсикологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Минздрава России, академик РАН Виктор ТУТЕЛЬЯН с докладом "Оптимизация питания населения России в условиях COVID-19";<br>- главный гериатр Минздрава России, завкафедрой болезней старения Национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России, профессор Ольга ТКАЧЕВА с докладом "Научно обоснованные стратегии лечения пациентов пожилого возраста в период пандемии COVID-19". <br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы