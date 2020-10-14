Онлайн-заседание Научного совета РАН о лечении COVID-19
12:01 14.10.2020 (обновлено: 13:06 14.10.2020)
15 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-заседание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 – лечение и реабилитация".
Задать вопрос
Участники:
- вице-президент РАН Владимир ЧЕХОНИН;
- президент Российского респираторного общества, завкафедрой госпитальной терапии Национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России, академик РАН Александр ЧУЧАЛИН.
В онлайн-формате к мероприятию присоединятся:
- генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Минздрава России, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений ШЛЯХТО с докладом "Клинические аспекты ведения пациентов с коронавирусной инфекцией";
- генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, академик РАН Сергей БОЙЦОВ с докладом "Поражение сердечно-сосудистой системы при новой коронавирусной инфекции и его последствия";
- главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, завкафедрой гигиены питания и токсикологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Минздрава России, академик РАН Виктор ТУТЕЛЬЯН с докладом "Оптимизация питания населения России в условиях COVID-19";
- главный гериатр Минздрава России, завкафедрой болезней старения Национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России, профессор Ольга ТКАЧЕВА с докладом "Научно обоснованные стратегии лечения пациентов пожилого возраста в период пандемии COVID-19".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- вице-президент РАН Владимир ЧЕХОНИН;
- президент Российского респираторного общества, завкафедрой госпитальной терапии Национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России, академик РАН Александр ЧУЧАЛИН.
В онлайн-формате к мероприятию присоединятся:
- генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Минздрава России, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений ШЛЯХТО с докладом "Клинические аспекты ведения пациентов с коронавирусной инфекцией";
- генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, академик РАН Сергей БОЙЦОВ с докладом "Поражение сердечно-сосудистой системы при новой коронавирусной инфекции и его последствия";
- главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, завкафедрой гигиены питания и токсикологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Минздрава России, академик РАН Виктор ТУТЕЛЬЯН с докладом "Оптимизация питания населения России в условиях COVID-19";
- главный гериатр Минздрава России, завкафедрой болезней старения Национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России, профессор Ольга ТКАЧЕВА с докладом "Научно обоснованные стратегии лечения пациентов пожилого возраста в период пандемии COVID-19".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru