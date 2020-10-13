https://ria.ru/20201013/zagryaznenie-1579610915.html

Глава Камчатки предложил идею научного проекта по изучению загрязнения

Глава Камчатки Владимир Солодов обратился в правительство с предложением инициировать комплексный научный проект для изучения причин загрязнения. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:43

2020-10-13T16:43

2020-10-13T16:43

загрязнение воды на камчатке

россия

владимир солодов

камчатский край

петропавловск-камчатский

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Глава Камчатки <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a> обратился в правительство с предложением инициировать комплексный научный проект для изучения причин загрязнения.Ранее о массовой гибели гидробионтов на западном побережье региона на своей странице в социальных сетях сообщил губернатор <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатского края</a> Владимир Солодов. Он уточнил, что явление локальное. Однако, по мнению главы региона, это доказывает, что источником загрязнения не мог быть локальный техногенный объект в районе <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловска-Камчатского</a> на востоке полуострова."Первое, что, на мой взгляд, что мы понимаем, что мы столкнулись с масштабным, не очень хорошо известным заявлением. И я бы предложил инициировать комплексный научный проект, который бы позволил бы оценить его масштабы, контуры, временные параметры, ущерб окружающей среде, и по итогам которого могли быть выработаны конкретные предложения для всех органов власти. Я с соответствующим предложением в правительство <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> уже обращался, и принципиальное согласие здесь есть и поддержка есть", — сказал Солодов на круглом столе "Экология на Камчатке: природный катаклизм или техногенная авария?", который проходит в Общественной палате.По словам главы региона, объекты накопленного экологического вреда, которые были обнаружены и дополнительно исследованы в рамках этой работы, находятся о абсолютно неприемлемом состоянии."Первоочередная задача, актуальность которой еще раз подчеркнута текущим явлением - это рекультивация или, по крайней мере, надежная консервация тех полигонов, которые находятся у нас на Камчатке, которые сейчас многие находятся в бесхозяйном состоянии. Нет ни одного органа власти, отвечающего за них. Не в этот раз, так в другой, они являются миной замедленного действия, которые могут отказать огромный вред и здоровью людей, и нашей уникальной камчатской природе. Здесь тоже я уже обратился в правительство для того, чтобы мы срочно провели работы. Особенно по Казельскому полигону, конечно, особую тревогу у всех вызывает", — сказал Солодов.По словам главы региона, важно обследовать и принять меры по иным возможным техногенным воздействиям, в частности, по системе коммунального снабжения города. "Мы проводим сейчас еще раз исследования для того, чтобы мы план ее нормализации разработали и реализовали в кратчайшие сроки", — сказал Солодов.Также губернатор отметил, что необходима единая система мониторинга, которая позволила бы по объективным параметрам улавливать изменения состояния экологии и принимать меры.

https://ria.ru/20201012/vybros-1579468689.html

https://ria.ru/20201013/kamchatka-1579536356.html

https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578756425.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, россия, владимир солодов, камчатский край, петропавловск-камчатский, общество