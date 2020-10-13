https://ria.ru/20201013/vooruzheniya-1579500737.html

Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным

Китай никогда не будет участвовать в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями с США и Россией, так как ядерный арсенал страны... РИА Новости, 13.10.2020

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россия

гэн шуан

китай

оон

сша

в мире

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<strong>ООН, 12 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> никогда не будет участвовать в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями с США и Россией, так как ядерный арсенал страны меньше, чем у Штатов и РФ, заявил зампостпреда КНР при ООН <a href="http://ria.ru/person_Gehn_SHuan/" target="_blank" data-auto="true">Гэн Шуан</a>.Он добавил, что <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> никогда не согласится с применением шантажа по отношению к КНР в этом вопросе. "Отказ Китая от участия в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями, тем не менее, не означает, что Китай… отказывается от участия в процессе ядерного разоружения", - указал дипломат.Он напомнил, что Китай изначально выступал за полный запрет и последующее уничтожение ядерного оружия, а также объявил о своей политике неприменения ядерного оружия первым.По его словам, Китай готов участвовать в предметном диалоге касательно стратегической стабильности со сторонами на основе взаимного уважения и продолжит участвовать в процессе контроля над вооружениями в рамках ООН и пятерки постоянных членов Совбеза.Гэн Шуан заявил также, что США стали крупнейшей угрозой глобальной стратегической безопасности и стабильности. "За последние годы США продолжали выходить из международных договоров, подрывая многосторонний и двусторонний контроль над вооружениями", - указал дипломат.США вкладывает триллионы долларов в модернизацию своей ядерной триады и на увеличение масштабов ядерного сдерживания, добавил он.По его словам, если США продолжат идти этим путем, Китай в случае необходимости предпримет решительные контрмеры по защите своих национальных интересов.

https://ria.ru/20201003/usa-1578132530.html

https://ria.ru/20200826/bayden-1576303109.html

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россия

китай

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гэн шуан, китай, оон, сша, в мире