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Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
Китай никогда не будет участвовать в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями с США и Россией, так как ядерный арсенал страны... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T00:00
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россия
гэн шуан
китай
оон
сша
в мире
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<strong>ООН, 12 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> никогда не будет участвовать в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями с США и Россией, так как ядерный арсенал страны меньше, чем у Штатов и РФ, заявил зампостпреда КНР при ООН <a href="http://ria.ru/person_Gehn_SHuan/" target="_blank" data-auto="true">Гэн Шуан</a>.Он добавил, что <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> никогда не согласится с применением шантажа по отношению к КНР в этом вопросе. "Отказ Китая от участия в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями, тем не менее, не означает, что Китай… отказывается от участия в процессе ядерного разоружения", - указал дипломат.Он напомнил, что Китай изначально выступал за полный запрет и последующее уничтожение ядерного оружия, а также объявил о своей политике неприменения ядерного оружия первым.По его словам, Китай готов участвовать в предметном диалоге касательно стратегической стабильности со сторонами на основе взаимного уважения и продолжит участвовать в процессе контроля над вооружениями в рамках ООН и пятерки постоянных членов Совбеза.Гэн Шуан заявил также, что США стали крупнейшей угрозой глобальной стратегической безопасности и стабильности. "За последние годы США продолжали выходить из международных договоров, подрывая многосторонний и двусторонний контроль над вооружениями", - указал дипломат.США вкладывает триллионы долларов в модернизацию своей ядерной триады и на увеличение масштабов ядерного сдерживания, добавил он.По его словам, если США продолжат идти этим путем, Китай в случае необходимости предпримет решительные контрмеры по защите своих национальных интересов.
https://ria.ru/20201003/usa-1578132530.html
https://ria.ru/20200826/bayden-1576303109.html
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россия
китай
сша
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россия, гэн шуан, китай, оон, сша, в мире

Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным

00:00 13.10.2020
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкДвухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета JL-2 (Цзюйлан) на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
Двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета JL-2 (Цзюйлан) на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ООН, 12 окт – РИА Новости. Китай никогда не будет участвовать в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями с США и Россией, так как ядерный арсенал страны меньше, чем у Штатов и РФ, заявил зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.

"Китай никогда не принимал и не будет принимать участие в какой-либо гонке ядерных вооружений с каким-либо государством. Учитывая огромную разницу в ядерных арсеналах Китая с одной стороны, а также США и России с другой, ожидать от Китая участия в каких-либо трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями несправедливо, бессмысленно и нереально. Китай никогда не примет участия в таких переговорах", - сказал Гэн Шуан, выступая на заседании первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности.

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Он добавил, что Пекин никогда не согласится с применением шантажа по отношению к КНР в этом вопросе. "Отказ Китая от участия в так называемых трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями, тем не менее, не означает, что Китай… отказывается от участия в процессе ядерного разоружения", - указал дипломат.
Он напомнил, что Китай изначально выступал за полный запрет и последующее уничтожение ядерного оружия, а также объявил о своей политике неприменения ядерного оружия первым.
По его словам, Китай готов участвовать в предметном диалоге касательно стратегической стабильности со сторонами на основе взаимного уважения и продолжит участвовать в процессе контроля над вооружениями в рамках ООН и пятерки постоянных членов Совбеза.
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Гэн Шуан заявил также, что США стали крупнейшей угрозой глобальной стратегической безопасности и стабильности. "За последние годы США продолжали выходить из международных договоров, подрывая многосторонний и двусторонний контроль над вооружениями", - указал дипломат.
США вкладывает триллионы долларов в модернизацию своей ядерной триады и на увеличение масштабов ядерного сдерживания, добавил он.

"Не ограничиваемое развитие и размещение глобальной системы ПРО США, как и попытки разместить ракеты среднего и меньшего радиуса действия наземного базирования в АТР и Европе, подрывают региональный мир и безопасность и подрывают глобальную стратегическую стабильность. Китай глубоко обеспокоен и призывает США прекратить размещение (ракет-ред.)", - подчеркнул Гэн Шуан.

По его словам, если США продолжат идти этим путем, Китай в случае необходимости предпримет решительные контрмеры по защите своих национальных интересов.
 
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