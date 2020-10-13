https://ria.ru/20201013/valday-1579547521.html
Презентация доклада "Утопия разнообразного мира". Прямая трансляция
Международный дискуссионный клуб Валдая представляет необычный доклад "Утопия многообразного мира: как продолжается история". РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:07
2020-10-13T16:07
2020-10-13T16:08
международный дискуссионный клуб "валдай"
валдай
общество
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Международный дискуссионный клуб Валдая представляет необычный доклад "Утопия многообразного мира: как продолжается история". Авторы пытаются ответить на вопросы: что отличает сегодняшнее состояние мира? В каком мире человечеству хотелось бы жить? Как прийти к сбалансированному устройству, избежав дальнейшего одичания и войны всех против всех, которые всё чаще предрекают алармисты?
https://ria.ru/20201013/lavrov-1579518687.html
валдай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Клуб "Валдай" представляет доклад "Утопия разнообразного мира. Как продолжается история"
LIVE: Клуб "Валдай" представляет доклад "Утопия разнообразного мира. Как продолжается история"
2020-10-13T16:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международный дискуссионный клуб "валдай", валдай, общество