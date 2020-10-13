https://ria.ru/20201013/valday-1579547521.html

Презентация доклада "Утопия разнообразного мира". Прямая трансляция

Международный дискуссионный клуб Валдая представляет необычный доклад "Утопия многообразного мира: как продолжается история". РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:07

2020-10-13T16:07

2020-10-13T16:08

международный дискуссионный клуб "валдай"

валдай

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579588742_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_b348e81ead0fcbfd59d2ac9aeb5e18a8.jpg

Международный дискуссионный клуб Валдая представляет необычный доклад "Утопия многообразного мира: как продолжается история". Авторы пытаются ответить на вопросы: что отличает сегодняшнее состояние мира? В каком мире человечеству хотелось бы жить? Как прийти к сбалансированному устройству, избежав дальнейшего одичания и войны всех против всех, которые всё чаще предрекают алармисты?

https://ria.ru/20201013/lavrov-1579518687.html

валдай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Клуб "Валдай" представляет доклад "Утопия разнообразного мира. Как продолжается история" LIVE: Клуб "Валдай" представляет доклад "Утопия разнообразного мира. Как продолжается история" 2020-10-13T16:07 true PT1S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный дискуссионный клуб "валдай", валдай, общество