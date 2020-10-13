https://ria.ru/20201013/ubiystvo-1579531979.html

Житель Югры застрелил из ружья проявившего неуважение мужчину

Житель Ханты-Мансийского автономного округа подозревается в том, что из ружья выстрелил в мужчину из-за неуважительного тона общения и убил его, сообщает... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:44

2020-10-13T10:44

2020-10-13T12:39

ханты-мансийский автономный округ

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

ханты-мансийск

происшествия

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 окт — РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийского автономного округа</a> подозревается в том, что из ружья выстрелил в мужчину из-за неуважительного тона общения и убил его, сообщает региональное следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России.Инцидент, согласно информации ведомства, произошел в воскресенье в поселке Выкатной недалеко от <a href="http://ria.ru/location_KHanty_Mansijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийска</a>.Уточняется, что 43-летний подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, прибывшие на место полицейские задержали его. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России "Убийство". Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, решается вопрос о заключении предполагаемого стрелка под стражу, добавили в ведомстве.Более кровавый случай со стрельбой произошел в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> 12 октября. Подросток приехал в деревню к бабушке, совместно с отцом сходил на охоту, а на следующий день начал стрелять по местным жителям. Трое мужчин скончались, две женщины, среди которых его бабушка, и мужчина госпитализированы. Сегодня утром тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесу — предположительно, он покончил с собой.

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/nizhegorodskaya-oblast-1579480645.html

ханты-мансийский автономный округ

нижегородская область

ханты-мансийск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, ханты-мансийск, происшествия