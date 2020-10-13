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Житель Югры застрелил из ружья проявившего неуважение мужчину
Житель Ханты-Мансийского автономного округа подозревается в том, что из ружья выстрелил в мужчину из-за неуважительного тона общения и убил его, сообщает... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:44
2020-10-13T12:39
ханты-мансийский автономный округ
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
ханты-мансийск
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 окт — РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийского автономного округа</a> подозревается в том, что из ружья выстрелил в мужчину из-за неуважительного тона общения и убил его, сообщает региональное следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России.Инцидент, согласно информации ведомства, произошел в воскресенье в поселке Выкатной недалеко от <a href="http://ria.ru/location_KHanty_Mansijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийска</a>.Уточняется, что 43-летний подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, прибывшие на место полицейские задержали его. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России "Убийство". Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, решается вопрос о заключении предполагаемого стрелка под стражу, добавили в ведомстве.Более кровавый случай со стрельбой произошел в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> 12 октября. Подросток приехал в деревню к бабушке, совместно с отцом сходил на охоту, а на следующий день начал стрелять по местным жителям. Трое мужчин скончались, две женщины, среди которых его бабушка, и мужчина госпитализированы. Сегодня утром тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесу — предположительно, он покончил с собой.
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/nizhegorodskaya-oblast-1579480645.html
ханты-мансийский автономный округ
нижегородская область
ханты-мансийск
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ханты-мансийский автономный округ, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, ханты-мансийск, происшествия

Житель Югры застрелил из ружья проявившего неуважение мужчину

10:44 13.10.2020 (обновлено: 12:39 13.10.2020)
 
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Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 окт — РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа подозревается в том, что из ружья выстрелил в мужчину из-за неуважительного тона общения и убил его, сообщает региональное следственное управление СК России.
Инцидент, согласно информации ведомства, произошел в воскресенье в поселке Выкатной недалеко от Ханты-Мансийска.

"По версии следствия, 11 октября около 16:30 подозреваемый <...> в ходе ссоры, возникшей с 30-летним жителем города Сургут, временно проживающим в поселке, из-за неуважительного тона общения последнего произвел один выстрел из охотничьего ружья в область головы мужчины. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 43-летний подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, прибывшие на место полицейские задержали его. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России "Убийство". Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, решается вопрос о заключении предполагаемого стрелка под стражу, добавили в ведомстве.
Более кровавый случай со стрельбой произошел в Нижегородской области 12 октября. Подросток приехал в деревню к бабушке, совместно с отцом сходил на охоту, а на следующий день начал стрелять по местным жителям. Трое мужчин скончались, две женщины, среди которых его бабушка, и мужчина госпитализированы. Сегодня утром тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесу — предположительно, он покончил с собой.
Сотрудник Следственного комитета РФ на месте стрельбы в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 20:05
Стрелок из Нижегородской области законно владел ружьем
 
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Ханты-Мансийский автономный округСледственный комитет России (СК РФ)Нижегородская областьХанты-МансийскПроисшествия
 
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