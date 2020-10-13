Житель Югры застрелил из ружья проявившего неуважение мужчину
10:44 13.10.2020 (обновлено: 12:39 13.10.2020)
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 окт — РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа подозревается в том, что из ружья выстрелил в мужчину из-за неуважительного тона общения и убил его, сообщает региональное следственное управление СК России.
Инцидент, согласно информации ведомства, произошел в воскресенье в поселке Выкатной недалеко от Ханты-Мансийска.
"По версии следствия, 11 октября около 16:30 подозреваемый <...> в ходе ссоры, возникшей с 30-летним жителем города Сургут, временно проживающим в поселке, из-за неуважительного тона общения последнего произвел один выстрел из охотничьего ружья в область головы мужчины. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Уточняется, что 43-летний подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, прибывшие на место полицейские задержали его. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России "Убийство". Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, решается вопрос о заключении предполагаемого стрелка под стражу, добавили в ведомстве.
Более кровавый случай со стрельбой произошел в Нижегородской области 12 октября. Подросток приехал в деревню к бабушке, совместно с отцом сходил на охоту, а на следующий день начал стрелять по местным жителям. Трое мужчин скончались, две женщины, среди которых его бабушка, и мужчина госпитализированы. Сегодня утром тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесу — предположительно, он покончил с собой.
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