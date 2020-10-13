https://ria.ru/20201013/smert--1579563668.html
"Спутник V" будет проходить контроль в центре Гамалеи
Вакцина от коронавируса "Спутник V", независимо от площадки производства, будет проходить контроль в центре Гамалеи, заявил директор центра Александр Гинцбург. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:11
2020-10-13T13:11
2020-10-13T14:39
коронавирус в россии
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
москва
распространение нового коронавируса
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Вакцина от коронавируса "Спутник V", независимо от площадки производства, будет проходить контроль в центре Гамалеи, заявил директор центра <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.
https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579574524.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, москва, общество