https://ria.ru/20201013/pozharnyy-1579616432.html

Пожарный ответил на заявление Самбурской о "мужчинах с низкой зарплатой"

Пользователь твиттера, называющий себя пожарным, прокомментировал заявление актрисы Настасьи Самбурской о мужчинах "с низкой зарплатой". РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:05

2020-10-13T17:05

2020-10-13T18:12

культура

настасья самбурская

виталий милонов

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости</strong>. Пользователь <a href="https://twitter.com/HUG0_01/status/1315916699917529088" target="_blank">твиттера</a>, называющий себя пожарным, прокомментировал заявление актрисы <a href="http://ria.ru/person_nastasya-samburskaya/" target="_blank" data-auto="true">Настасьи Самбурской</a> о мужчинах "с низкой зарплатой".Ранее артистка заявила, что никогда не стала бы встречаться с человеком, работающим пожарным. По словам Самбурской, зарплаты ее спутника в таком случае хватило бы только на оплату ее парковки."За свою карьеру пожарного — пять лет — я достал из огня шесть человек", — признался мужчина.Он добавил, что получает меньше, чем Самбурская, но подчеркнул, что ему хватает зарабатываемых денег.Ранее депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Milonov/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Милонов</a> раскритиковал заявление Самбурской и назвал ее "самкой, которая будет выходить замуж не за человека, а за его кошелек".

https://ria.ru/20201013/zatravkin-1579566063.html

Константин Сотиев Кто то меряет свою жизнь деньгами, а кто то поступками! Пожарному лайк! Самбуке ничего! 329

Юрий Шарапов Девушка походу обозначила себе прайс - пол лимона в месяц! Ну, посмотрим, сколько найдётся желающих на такой товар?! 😎 220

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

настасья самбурская, виталий милонов, общество