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https://ria.ru/20201013/pozharnyy-1579616432.html
Пожарный ответил на заявление Самбурской о "мужчинах с низкой зарплатой"
Пользователь твиттера, называющий себя пожарным, прокомментировал заявление актрисы Настасьи Самбурской о мужчинах "с низкой зарплатой". РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:05
2020-10-13T18:12
культура
настасья самбурская
виталий милонов
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости</strong>. Пользователь <a href="https://twitter.com/HUG0_01/status/1315916699917529088" target="_blank">твиттера</a>, называющий себя пожарным, прокомментировал заявление актрисы <a href="http://ria.ru/person_nastasya-samburskaya/" target="_blank" data-auto="true">Настасьи Самбурской</a> о мужчинах "с низкой зарплатой".Ранее артистка заявила, что никогда не стала бы встречаться с человеком, работающим пожарным. По словам Самбурской, зарплаты ее спутника в таком случае хватило бы только на оплату ее парковки."За свою карьеру пожарного — пять лет — я достал из огня шесть человек", — признался мужчина.Он добавил, что получает меньше, чем Самбурская, но подчеркнул, что ему хватает зарабатываемых денег.Ранее депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Milonov/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Милонов</a> раскритиковал заявление Самбурской и назвал ее "самкой, которая будет выходить замуж не за человека, а за его кошелек".
https://ria.ru/20201013/zatravkin-1579566063.html
Кто то меряет свою жизнь деньгами, а кто то поступками! Пожарному лайк! Самбуке ничего!
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Девушка походу обозначила себе прайс - пол лимона в месяц! Ну, посмотрим, сколько найдётся желающих на такой товар?! 😎
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настасья самбурская, виталий милонов, общество

Пожарный ответил на заявление Самбурской о "мужчинах с низкой зарплатой"

17:05 13.10.2020 (обновлено: 18:12 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктриса Настасья Самбурская на премьере фильма "Лёд 2"
Актриса Настасья Самбурская на премьере фильма Лёд 2 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пользователь твиттера, называющий себя пожарным, прокомментировал заявление актрисы Настасьи Самбурской о мужчинах "с низкой зарплатой".
Ранее артистка заявила, что никогда не стала бы встречаться с человеком, работающим пожарным. По словам Самбурской, зарплаты ее спутника в таком случае хватило бы только на оплату ее парковки.
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 13:21Шоубиз
Сын Сафронова жестко ответил высмеявшей зарплату пожарных Самбурской
"За свою карьеру пожарного — пять лет — я достал из огня шесть человек", — признался мужчина.
Он добавил, что получает меньше, чем Самбурская, но подчеркнул, что ему хватает зарабатываемых денег.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал заявление Самбурской и назвал ее "самкой, которая будет выходить замуж не за человека, а за его кошелек".
 
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КультураНастасья СамбурскаяВиталий МилоновОбщество
 
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