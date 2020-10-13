https://ria.ru/20201013/pooschrenie-1579547388.html

Вывезших автобус из-под обстрела под Нижним Новгородом поощрят

Водителя и кондуктора автобуса, которые вывезли пассажиров с места стрельбы в поселке в Нижегородской области, поощрят, сообщил РИА Новости директор Борского... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T11:55

2020-10-13T11:55

2020-10-13T11:55

обстрел остановки в нижегородской области

нижегородская область

борский район

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости.</strong> Водителя и кондуктора автобуса, которые вывезли пассажиров с места стрельбы в поселке в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, поощрят, сообщил РИА Новости директор Борского пассажирского автотранспортного предприятия Евгений Суздальцев.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.По его словам, на автобусе имеются повреждения – следы от выстрелов, но люди не пострадали. "Тем, что они (кондуктор и водитель – ред.) слаженно и оперативно действовали, была устранена угроза жизни пассажиров. Готовим распоряжение по награждению – премией и грамотами", - заявил Суздальцев.Он также сообщил, что оба сотрудника "характеризуются с положительной стороны". Кондуктор - женщина 30 лет, водитель - мужчина, ему 40 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/nizhegorodskaya-oblast-1579480645.html

нижегородская область

борский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, нижегородская область, борский район, происшествия