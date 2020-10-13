Вывезших автобус из-под обстрела под Нижним Новгородом поощрят
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Водителя и кондуктора автобуса, которые вывезли пассажиров с места стрельбы в поселке в Нижегородской области, поощрят, сообщил РИА Новости директор Борского пассажирского автотранспортного предприятия Евгений Суздальцев.
По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.
12 октября, 20:05Стрелок из Нижегородской области законно владел ружьем
"Автобус стоял на остановке в поселке Большеорловское. Кондуктор увидела молодого человека с оружием, он стрелял в жителей. Кондуктор видела, как прохожий начал падать. Затем парень с ружьем наперевес развернулся в сторону автобуса и начал стрелять.Экипаж – молодцы, не растерялись в этой сложной обстановке. Кондуктор сказала пассажирам пригнуться или лечь на пол, а водитель оперативно покинул остановку", - рассказал агентству директор автотранспортного предприятия.
По его словам, на автобусе имеются повреждения – следы от выстрелов, но люди не пострадали. "Тем, что они (кондуктор и водитель – ред.) слаженно и оперативно действовали, была устранена угроза жизни пассажиров. Готовим распоряжение по награждению – премией и грамотами", - заявил Суздальцев.
Он также сообщил, что оба сотрудника "характеризуются с положительной стороны". Кондуктор - женщина 30 лет, водитель - мужчина, ему 40 лет.