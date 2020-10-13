Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201013/pooschrenie-1579547388.html
Вывезших автобус из-под обстрела под Нижним Новгородом поощрят
Водителя и кондуктора автобуса, которые вывезли пассажиров с места стрельбы в поселке в Нижегородской области, поощрят, сообщил РИА Новости директор Борского... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:55
2020-10-13T11:55
обстрел остановки в нижегородской области
нижегородская область
борский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579480365_0:0:3194:1797_1400x0_80_0_0_da838f6ba85bf8cf897481c220ea6742.jpg
<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости.</strong> Водителя и кондуктора автобуса, которые вывезли пассажиров с места стрельбы в поселке в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, поощрят, сообщил РИА Новости директор Борского пассажирского автотранспортного предприятия Евгений Суздальцев.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.По его словам, на автобусе имеются повреждения – следы от выстрелов, но люди не пострадали. "Тем, что они (кондуктор и водитель – ред.) слаженно и оперативно действовали, была устранена угроза жизни пассажиров. Готовим распоряжение по награждению – премией и грамотами", - заявил Суздальцев.Он также сообщил, что оба сотрудника "характеризуются с положительной стороны". Кондуктор - женщина 30 лет, водитель - мужчина, ему 40 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/nizhegorodskaya-oblast-1579480645.html
нижегородская область
борский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579480365_450:0:3182:2048_1400x0_80_0_0_6ac2a2bbcbeacf7719684be1ccb935ce.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрел остановки в нижегородской области, нижегородская область, борский район, происшествия

Вывезших автобус из-под обстрела под Нижним Новгородом поощрят

11:55 13.10.2020
 
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Водителя и кондуктора автобуса, которые вывезли пассажиров с места стрельбы в поселке в Нижегородской области, поощрят, сообщил РИА Новости директор Борского пассажирского автотранспортного предприятия Евгений Суздальцев.
По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина выстрелил в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, еще трое пострадавших были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Утром во вторник тело 18-летнего подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское.
Сотрудник Следственного комитета РФ на месте стрельбы в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 20:05
Стрелок из Нижегородской области законно владел ружьем

"Автобус стоял на остановке в поселке Большеорловское. Кондуктор увидела молодого человека с оружием, он стрелял в жителей. Кондуктор видела, как прохожий начал падать. Затем парень с ружьем наперевес развернулся в сторону автобуса и начал стрелять.Экипаж – молодцы, не растерялись в этой сложной обстановке. Кондуктор сказала пассажирам пригнуться или лечь на пол, а водитель оперативно покинул остановку", - рассказал агентству директор автотранспортного предприятия.

По его словам, на автобусе имеются повреждения – следы от выстрелов, но люди не пострадали. "Тем, что они (кондуктор и водитель – ред.) слаженно и оперативно действовали, была устранена угроза жизни пассажиров. Готовим распоряжение по награждению – премией и грамотами", - заявил Суздальцев.
Он также сообщил, что оба сотрудника "характеризуются с положительной стороны". Кондуктор - женщина 30 лет, водитель - мужчина, ему 40 лет.
 
Обсудить0
Обстрел остановки в Нижегородской областиНижегородская областьБорский районПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния