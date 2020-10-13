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Медведев поддержал возможность участия россиян в бюджетной политике
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступил за то, чтобы дать гражданам возможность голосовать онлайн, в электроном формате участвовать в... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:47
2020-10-13T18:29
дмитрий медведев
госдума рф
единая россия
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Председатель партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> выступил за то, чтобы дать гражданам возможность голосовать онлайн, в электроном формате участвовать в обсуждении законопроектов, а также принимать участие в формировании бюджетной политики."Я считаю правильным предоставить гражданам возможность голосовать онлайн, участвовать в обсуждении законопроектов и решений в электронной форме. Это тоже элемент современной демократии", - сказал Медведев во вторник на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы ЕР к выборам в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в 2021 году.Он добавил, что следует предложить и развитие такого инструмента как "народный бюджет", то есть "обеспечить участие граждан и общественных объединений в формировании бюджетной политики в каждом регионе и на федеральном уровне".
https://ria.ru/20201006/byudzhet-1578428224.html
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РИА Новости
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дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, общество

Медведев поддержал возможность участия россиян в бюджетной политике

16:47 13.10.2020 (обновлено: 18:29 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступил за то, чтобы дать гражданам возможность голосовать онлайн, в электроном формате участвовать в обсуждении законопроектов, а также принимать участие в формировании бюджетной политики.
"Я считаю правильным предоставить гражданам возможность голосовать онлайн, участвовать в обсуждении законопроектов и решений в электронной форме. Это тоже элемент современной демократии", - сказал Медведев во вторник на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы ЕР к выборам в Госдуму в 2021 году.
Он добавил, что следует предложить и развитие такого инструмента как "народный бюджет", то есть "обеспечить участие граждан и общественных объединений в формировании бюджетной политики в каждом регионе и на федеральном уровне".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 13:59
Путин попросил детально проработать параметры трехлетнего бюджета
 
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