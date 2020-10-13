https://ria.ru/20201013/politika-1579611853.html

Медведев поддержал возможность участия россиян в бюджетной политике

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступил за то, чтобы дать гражданам возможность голосовать онлайн, в электроном формате участвовать в... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:47

2020-10-13T16:47

2020-10-13T18:29

дмитрий медведев

госдума рф

единая россия

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Председатель партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> выступил за то, чтобы дать гражданам возможность голосовать онлайн, в электроном формате участвовать в обсуждении законопроектов, а также принимать участие в формировании бюджетной политики."Я считаю правильным предоставить гражданам возможность голосовать онлайн, участвовать в обсуждении законопроектов и решений в электронной форме. Это тоже элемент современной демократии", - сказал Медведев во вторник на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы ЕР к выборам в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в 2021 году.Он добавил, что следует предложить и развитие такого инструмента как "народный бюджет", то есть "обеспечить участие граждан и общественных объединений в формировании бюджетной политики в каждом регионе и на федеральном уровне".

https://ria.ru/20201006/byudzhet-1578428224.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, общество