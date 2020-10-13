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Москвичам во вторник пообещали аномально теплую погоду
Температура во вторник в Москве вдвое превысит норму октября - воздух прогреется до +17 градусов, при этом днем из-за туч появится солнце, осадков не ожидается, РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T07:56
2020-10-13T07:56
погода
евгений тишковец
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Температура во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> вдвое превысит норму октября - воздух прогреется до +17 градусов, при этом днем из-за туч появится солнце, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Евгений Тишковец.По его словам, температурный фон вдвое превысит норму - она в октябре составляет +8. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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РИА Новости
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РИА Новости
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погода, евгений тишковец, москва, общество

Москвичам во вторник пообещали аномально теплую погоду

07:56 13.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТерритория парка имени 50-летия Октября в Москве
Территория парка имени 50-летия Октября в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Температура во вторник в Москве вдвое превысит норму октября - воздух прогреется до +17 градусов, при этом днем из-за туч появится солнце, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода в Москве сегодня обусловится западной периферией антициклона, поэтому, несмотря на хмурое утро, в дневные часы из-за туч начнет появляться солнце. Облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер южных румбов, не более 2-7 метров в секунду. И в таких условиях воздух прогреется до +15…+17 градусов в Москве и 13-18 градусов в Подмосковье", - рассказал Тишковец.
По его словам, температурный фон вдвое превысит норму - она в октябре составляет +8. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.
 
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
 
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