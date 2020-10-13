https://ria.ru/20201013/pogoda-1579512007.html
Москвичам во вторник пообещали аномально теплую погоду
Температура во вторник в Москве вдвое превысит норму октября - воздух прогреется до +17 градусов, при этом днем из-за туч появится солнце, осадков не ожидается, РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T07:56
2020-10-13T07:56
2020-10-13T07:56
погода
евгений тишковец
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Температура во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> вдвое превысит норму октября - воздух прогреется до +17 градусов, при этом днем из-за туч появится солнце, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Евгений Тишковец.По его словам, температурный фон вдвое превысит норму - она в октябре составляет +8. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва, общество