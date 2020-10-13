https://ria.ru/20201013/pogoda-1579512007.html

Москвичам во вторник пообещали аномально теплую погоду

Температура во вторник в Москве вдвое превысит норму октября - воздух прогреется до +17 градусов, при этом днем из-за туч появится солнце, осадков не ожидается, РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T07:56

2020-10-13T07:56

2020-10-13T07:56

погода

евгений тишковец

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Температура во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> вдвое превысит норму октября - воздух прогреется до +17 градусов, при этом днем из-за туч появится солнце, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Евгений Тишковец.По его словам, температурный фон вдвое превысит норму - она в октябре составляет +8. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, общество