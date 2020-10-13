https://ria.ru/20201013/osteopat-1579587580.html

Онлайн-конференция, посвященная утверждению специалитета по остеопатии

РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T14:56

2020-10-13T14:56

2020-10-13T14:56

анонсы

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<strong>15 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Новое направление медицины и медицинского образования – новый подход к здоровью человека", посвященную утверждению нового образовательного стандарта (ФГОС ВО) – специалитета по остеопатии и включению его в перечень базовых специальностей, наравне с "Лечебным делом", "Педиатрией" и "Стоматологией".<br><br><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201015/952938593.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- главный внештатный специалист по остеопатии Министерства здравоохранения Российской Федерации, руководитель Федерального методического центра по остеопатии, заведующий кафедрой остеопатии СЗГМУ имени И.И. Мечникова, президент Общероссийской общественной организации "Российская остеопатическая ассоциация", заслуженный врач Российской Федерации, д.м.н. Дмитрий МОХОВ;<br>- главный внештатный специалист по остеопатии Северо-Западного и Северо-Кавказского федеральных округов, профессор кафедры остеопатии СЗГМУ имени И.И. Мечникова, генеральный секретарь "Российской остеопатической ассоциации", д.м.н. Елена ТРЕГУБОВА;<br>- представитель Министерства здравоохранения Российской Федерации.<br><br>Новый ФГОС ВО был утвержден 16 сентября 2020 года приказом Минобрнауки РФ №1187 (зарегистрирован в Минюсте 07 октября 2020 года, рег. №60272) и включил совокупность обязательных требований при обучении остеопатии по программе специалитета. Это событие – исторически значимый этап развития систем здравоохранения и медицинского образования в России и признание важной роли остеопатии в сфере сохранения и укрепления здоровья наших сограждан.<br>В ходе мероприятия речь пойдёт об обязательных требованиях при реализации программ специалитета по остеопатии, о преимуществах нового направления медицинского образования и последних достижениях российской остеопатической медицины, которая сделала качественно новый шаг в развитии профилактики заболеваний и открыла новый подход к здоровью человека.<br>Организатор онлайн-конференции – главный внештатный специалист МЗ РФ по остеопатии, президент ООО "Российская остеопатическая ассоциация" Д. Е. Мохов.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы