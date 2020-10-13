https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579617889.html

В Новгородском доме-интернате выявили вспышку коронавируса

Вспышка COVID-19 произошла в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Новгородской области, где заразились 27 постояльцев и 10 сотрудников учреждения,... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:11

2020-10-13T17:11

2020-10-13T17:11

распространение нового коронавируса

новгородская область

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РИА Новости.</strong> Вспышка COVID-19 произошла в доме-интернате для престарелых и инвалидов в <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a>, где заразились 27 постояльцев и 10 сотрудников учреждения, сообщает региональный оперативный штаб."В Новгородском доме-интернате для престарелых и инвалидов зарегистрирована вспышка заболевания COVID-19. Всего инфекцией заразились 27 постояльцев и 10 сотрудников учреждения. Практически у всех заболевание протекает в бессимптомной форме, два пациента направлены в инфекционную больницу с подозрением на внебольничную пневмонию", - говорится в сообщении.Отмечается, что все заболевшие изолированы и получают необходимое лечение.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201012/volna-1579396208.html

новгородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новгородская область, происшествия