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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579617889.html
В Новгородском доме-интернате выявили вспышку коронавируса
Вспышка COVID-19 произошла в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Новгородской области, где заразились 27 постояльцев и 10 сотрудников учреждения,... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:11
2020-10-13T17:11
распространение нового коронавируса
новгородская область
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РИА Новости.</strong> Вспышка COVID-19 произошла в доме-интернате для престарелых и инвалидов в <a href="http://ria.ru/location_Novgorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новгородской области</a>, где заразились 27 постояльцев и 10 сотрудников учреждения, сообщает региональный оперативный штаб."В Новгородском доме-интернате для престарелых и инвалидов зарегистрирована вспышка заболевания COVID-19. Всего инфекцией заразились 27 постояльцев и 10 сотрудников учреждения. Практически у всех заболевание протекает в бессимптомной форме, два пациента направлены в инфекционную больницу с подозрением на внебольничную пневмонию", - говорится в сообщении.Отмечается, что все заболевшие изолированы и получают необходимое лечение.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201012/volna-1579396208.html
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новгородская область, происшествия

В Новгородском доме-интернате выявили вспышку коронавируса

17:11 13.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Вспышка COVID-19 произошла в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Новгородской области, где заразились 27 постояльцев и 10 сотрудников учреждения, сообщает региональный оперативный штаб.
"В Новгородском доме-интернате для престарелых и инвалидов зарегистрирована вспышка заболевания COVID-19. Всего инфекцией заразились 27 постояльцев и 10 сотрудников учреждения. Практически у всех заболевание протекает в бессимптомной форме, два пациента направлены в инфекционную больницу с подозрением на внебольничную пневмонию", - говорится в сообщении.
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12 октября, 13:08Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор допустил вероятность новой волны коронавируса в России
Отмечается, что все заболевшие изолированы и получают необходимое лечение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаНовгородская областьПроисшествия
 
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