Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579598754.html
В Оренбуржье выделены дополнительные средства на борьбу с COVID-19
Оренбургская область благодаря подписанной масштабной программе социально-экономического партнерства с компанией "Металлоинвест" получила дополнительно более... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:52
2020-10-13T15:52
оренбургская область
денис паслер
металлоинвест
оренбургская область
орск
оренбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155954/96/1559549610_0:218:2868:1831_1400x0_80_0_0_d7996e5f45a1cd7bd5478218e64cf9f6.jpg
<strong>ОРЕНБУРГ, 13 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургская область</a> благодаря подписанной масштабной программе социально-экономического партнерства с компанией "Металлоинвест" получила дополнительно более 500 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом, сообщил журналистам губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Denis_Pasler/" target="_blank" data-auto="true">Денис Паслер</a>."Большая программа социально-экономического партнерства, которую мы изначально подписывали с "<a href="http://ria.ru/organization_Metalloinvest/" target="_blank" data-auto="true">Металлоинвестом</a>", перевыполнена: более 500 миллионов рублей выделены дополнительно на борьбу с COVID. Такая поддержка очень важна в нынешней ситуации: в регионе сегодня работают 15 ковидных центров и 16 центров долечивания пациентов. Развернуты свыше 3700 ковидных коек, в резерве – еще больше 200", - сказал глава региона во время инспекции медучреждений <a href="http://ria.ru/location_Orsk/" target="_blank" data-auto="true">Орска</a>, в которых установлено новое диагностическое оборудование.По информации пресс-службы правительства Оренбургской области, благодаря программе в начале октября в городской больнице Орска был установлен новый компьютерный томограф, который заменил сломанный. Пресс-служба уточняет, что это уже шестой компьютерный томограф, который система здравоохранения региона получает благодаря социально-экономическому партнерству с "Металлоинвестом".Ранее высококлассное оборудование уже получили Оренбургская областная клиническая инфекционная больница, больница скорой медицинской помощи в <a href="http://ria.ru/location_Novotroick/" target="_blank" data-auto="true">Новотроицке</a> (два томографа) и городская клиническая больница <a href="http://ria.ru/location_Orenburg/" target="_blank" data-auto="true">Оренбурга</a>. Компьютерный томограф готовится к запуску еще в одной городской больнице Орска.
https://ria.ru/20200928/samoizolyatsiya-1577894639.html
оренбургская область
орск
оренбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155954/96/1559549610_69:0:2800:2048_1400x0_80_0_0_3dc343f45076402bddbc763004967d3a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис паслер, металлоинвест, оренбургская область, орск, оренбург

В Оренбуржье выделены дополнительные средства на борьбу с COVID-19

15:52 13.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Оренбургская область благодаря подписанной масштабной программе социально-экономического партнерства с компанией "Металлоинвест" получила дополнительно более 500 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом, сообщил журналистам губернатор региона Денис Паслер.
"Большая программа социально-экономического партнерства, которую мы изначально подписывали с "Металлоинвестом", перевыполнена: более 500 миллионов рублей выделены дополнительно на борьбу с COVID. Такая поддержка очень важна в нынешней ситуации: в регионе сегодня работают 15 ковидных центров и 16 центров долечивания пациентов. Развернуты свыше 3700 ковидных коек, в резерве – еще больше 200", - сказал глава региона во время инспекции медучреждений Орска, в которых установлено новое диагностическое оборудование.
По информации пресс-службы правительства Оренбургской области, благодаря программе в начале октября в городской больнице Орска был установлен новый компьютерный томограф, который заменил сломанный.
Пресс-служба уточняет, что это уже шестой компьютерный томограф, который система здравоохранения региона получает благодаря социально-экономическому партнерству с "Металлоинвестом".
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 15:46Распространение нового коронавируса
В Оренбургской области вернули режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Ранее высококлассное оборудование уже получили Оренбургская областная клиническая инфекционная больница, больница скорой медицинской помощи в Новотроицке (два томографа) и городская клиническая больница Оренбурга. Компьютерный томограф готовится к запуску еще в одной городской больнице Орска.
 
Обсудить0
Оренбургская областьДенис ПаслерМеталлоинвестОренбургская областьОрскОренбург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния