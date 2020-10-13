https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579598754.html
В Оренбуржье выделены дополнительные средства на борьбу с COVID-19
Оренбургская область благодаря подписанной масштабной программе социально-экономического партнерства с компанией "Металлоинвест" получила дополнительно более... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:52
2020-10-13T15:52
2020-10-13T15:52
оренбургская область
денис паслер
металлоинвест
оренбургская область
орск
оренбург
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<strong>ОРЕНБУРГ, 13 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургская область</a> благодаря подписанной масштабной программе социально-экономического партнерства с компанией "Металлоинвест" получила дополнительно более 500 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом, сообщил журналистам губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Denis_Pasler/" target="_blank" data-auto="true">Денис Паслер</a>."Большая программа социально-экономического партнерства, которую мы изначально подписывали с "<a href="http://ria.ru/organization_Metalloinvest/" target="_blank" data-auto="true">Металлоинвестом</a>", перевыполнена: более 500 миллионов рублей выделены дополнительно на борьбу с COVID. Такая поддержка очень важна в нынешней ситуации: в регионе сегодня работают 15 ковидных центров и 16 центров долечивания пациентов. Развернуты свыше 3700 ковидных коек, в резерве – еще больше 200", - сказал глава региона во время инспекции медучреждений <a href="http://ria.ru/location_Orsk/" target="_blank" data-auto="true">Орска</a>, в которых установлено новое диагностическое оборудование.По информации пресс-службы правительства Оренбургской области, благодаря программе в начале октября в городской больнице Орска был установлен новый компьютерный томограф, который заменил сломанный. Пресс-служба уточняет, что это уже шестой компьютерный томограф, который система здравоохранения региона получает благодаря социально-экономическому партнерству с "Металлоинвестом".Ранее высококлассное оборудование уже получили Оренбургская областная клиническая инфекционная больница, больница скорой медицинской помощи в <a href="http://ria.ru/location_Novotroick/" target="_blank" data-auto="true">Новотроицке</a> (два томографа) и городская клиническая больница <a href="http://ria.ru/location_Orenburg/" target="_blank" data-auto="true">Оренбурга</a>. Компьютерный томограф готовится к запуску еще в одной городской больнице Орска.
https://ria.ru/20200928/samoizolyatsiya-1577894639.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, металлоинвест, оренбургская область, орск, оренбург