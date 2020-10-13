https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579597141.html
В Роспотребнадзоре рассказали о "взрослении" коронавируса
Коронавирусная инфекция "повзрослела" и перебросилась на лиц старше 65 лет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:41
2020-10-13T15:41
2020-10-13T15:41
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Коронавирусная инфекция "повзрослела" и перебросилась на лиц старше 65 лет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>.Он напомнил, что именно в этой возрастной категории инфекция протекает тяжелее, - это ещё одна из отличительных особенной инфекции.Он уточнил, что вирус по-прежнему активно циркулирует и среди молодого, активного, трудоспособного населения."Связано это, прежде всего, с формированием коллективов, условно, после летнего отдыха, когда идёт обмен вирусами, обмен информацией, которую мы накопили - наряду с силами - за летний отпуск, но и, к сожалению, привезли новые вирусы в те коллективы, в которых мы находимся", - добавил Горелов.Перечисленные черты распространения вируса - это "несколько особенностей, которые позволяют нам говорить о том, что данная инфекция, по сути, является продолжением того, что мы видели весной", заключил эксперт.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Коронавирусная инфекция "повзрослела" и перебросилась на лиц старше 65 лет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов
.
"Чем отличается весенний подъём от осеннего подъема? В весенний подъём мы говорили, что наиболее часто инфекция распространяется среди лиц молодого возраста - от 20 до 60-летнего возраста. А вот, к сожалению, осенние сводки говорят о том, что инфекция "повзрослела" и в основном перебросилась на лиц 65+", - заявил Горелов на конференции "Пандемия 2020" во вторник.
Он напомнил, что именно в этой возрастной категории инфекция протекает тяжелее, - это ещё одна из отличительных особенной инфекции.
"За первое полугодие в Российской Федерации заболело более 47 тысяч детей, и на этом эпидпроцесс ограничился. А вот формирование коллективов после длительной самоизоляции, после ограничительных мероприятий, после летних каникул, - формирование вновь коллективов и, прежде всего, среди детей привело к тому, что в настоящий момент отмечается значимый рост заболеваемости и детей, но не сопоставимый с таковым в категории 65+", - пояснил эпидемиолог Роспотребнадзора.
Он уточнил, что вирус по-прежнему активно циркулирует и среди молодого, активного, трудоспособного населения.
"Связано это, прежде всего, с формированием коллективов, условно, после летнего отдыха, когда идёт обмен вирусами, обмен информацией, которую мы накопили - наряду с силами - за летний отпуск, но и, к сожалению, привезли новые вирусы в те коллективы, в которых мы находимся", - добавил Горелов.
Перечисленные черты распространения вируса - это "несколько особенностей, которые позволяют нам говорить о том, что данная инфекция, по сути, является продолжением того, что мы видели весной", заключил эксперт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф