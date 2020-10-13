https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579597141.html

В Роспотребнадзоре рассказали о "взрослении" коронавируса

Коронавирусная инфекция "повзрослела" и перебросилась на лиц старше 65 лет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T15:41

2020-10-13T15:41

2020-10-13T15:41

распространение нового коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575690835_0:198:3131:1959_1400x0_80_0_0_9def94b6f182553481890b186bfc500e.jpg

<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Коронавирусная инфекция "повзрослела" и перебросилась на лиц старше 65 лет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>.Он напомнил, что именно в этой возрастной категории инфекция протекает тяжелее, - это ещё одна из отличительных особенной инфекции.Он уточнил, что вирус по-прежнему активно циркулирует и среди молодого, активного, трудоспособного населения."Связано это, прежде всего, с формированием коллективов, условно, после летнего отдыха, когда идёт обмен вирусами, обмен информацией, которую мы накопили - наряду с силами - за летний отпуск, но и, к сожалению, привезли новые вирусы в те коллективы, в которых мы находимся", - добавил Горелов.Перечисленные черты распространения вируса - это "несколько особенностей, которые позволяют нам говорить о том, что данная инфекция, по сути, является продолжением того, что мы видели весной", заключил эксперт.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201013/sposob-1579583890.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество