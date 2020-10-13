https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579591052.html

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с COVID-19 в России довольно тревожная, заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T15:13

2020-10-13T15:13

2020-10-13T15:13

распространение нового коронавируса

владимир чуланов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России довольно тревожная, заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням <a href="http://ria.ru/person_vladimir-chulanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чуланов</a>."На сегодняшний день это 13 868 случаев в сутки. Действительно, ситуация довольно тревожная", - сказал Чуланов на Международной научно-практической онлайн-конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество