https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579530642.html

Попова рассказала о ситуации с дезинформацией о коронавирусе

Все, что известно о коронавирусе в мире, российские специалисты узнают очень быстро, однако приходится иметь дело с большим количеством дезинформации, сообщила... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:39

2020-10-13T10:39

2020-10-13T10:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Все, что известно о коронавирусе в мире, российские специалисты узнают очень быстро, однако приходится иметь дело с большим количеством дезинформации, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Плюс к тому, (мы существуем) в новых совершенно условиях невероятной информационной открытости всего мира. Здесь есть, конечно, плюсы, потому что мы максимально быстро узнаем обо всем, что делается в мире, о новых научных разработках, о новых исследованиях. Но вместе с тем и есть отрицательные такие стороны, как очень много дезинформации", - рассказала Попова на конференции "Пандемия 2020".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество