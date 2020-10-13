https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579501573.html
В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 58 пациентов с COVID-19, общее число умерших достигло 5687, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T00:25
2020-10-13T00:25
2020-10-13T00:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> В Москве скончались 58 пациентов с COVID-19, общее число умерших достигло 5687, следует из данных оперативного штаба.Днем ранее сообщалось о 34 умерших.По информации Всемирной организации здравоохранения, число заболевших COVID-19 во всем мире превысило 37,4 миллиона, более миллиона пациентов скончались. За последние сутки выявили свыше 307 тысяч заразившихся коронавирусом.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579492675.html
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва