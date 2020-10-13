https://ria.ru/20201013/kirgiziya-1579564887.html

Россия предлагала президенту Киргизии помощь в урегулировании ситуации

Россия неоднократно предлагала президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову помощь в урегулировании ситуации в республике, сообщили РИА Новости во вторник в... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T13:15

2020-10-13T13:15

2020-10-13T13:25

протесты в бишкеке

владимир путин

дмитрий козак

киргизия

политика

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<strong>БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Россия неоднократно предлагала президенту <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбаю Жээнбекову</a> помощь в урегулировании ситуации в республике, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе киргизского лидера.Как сообщают в пресс-службе, в понедельник Жээнбеков в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> провел встречу с заместителем руководителя администрации президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Козаком</a>, прибывшим в Киргизию по поручению президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Во встрече также принял участие премьер республики Садыр Жапаров."С первых дней возникшего кризиса в общественно-политической ситуации в стране президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков провел неоднократные телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Кыргызстан и Россия - союзники и стратегические партнеры, а также являются членами <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> и <a href="http://ria.ru/organization_SHankhajjskaja_organizacija_sotrudnichestva/" target="_blank" data-auto="true">ШОС</a>. Российская сторона выражала беспокойство и предлагала свою помощь по урегулированию ситуации с момента возникшей ситуации", - заявили в пресс-службе.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="https://ria.ru/20201006/boronov-1578509484.html" target="_blank">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="https://ria.ru/20201006/zhaparov-1578515088.html" target="_blank">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.Парламент Киргизии 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

https://ria.ru/20201006/kirgiziya-1578405941.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, дмитрий козак, киргизия, политика