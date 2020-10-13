https://ria.ru/20201013/khubutiya-1579441094.html

Михаил Хубутия: пандемия – шанс для российского охотничьего оружия

В Московском Гостином дворе 15-18 октября пройдет Московская Международная выставка оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO 2020. О целях и задачах экспозиции РИА... РИА Новости, 13.10.2020

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москва

оружие

новости компаний - экономика

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<em>В Московском <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Gostinyjjdvor" target="_blank">Гостином дворе</a> 15-18 октября пройдет Московская Международная выставка оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO 2020. О целях и задачах экспозиции РИА Новости рассказал организатор выставки, совладелец проекта VaRMS Михаил Хубутия.</em><strong>- Первый вопрос, который волнует многих — как вы рискнули организовать такую масштабную выставку во время пандемии?</strong> - Именно сейчас и необходимо проводить такие мероприятия. Российское охотничье, спортивное оружие вытесняется с внутреннего рынка. Нас опередили даже такие страны, как Турция и Китай, которые раньше закупали оружие у нас. А сейчас уже турецкое оружие доминирует на российском рынке. У нас есть все условия, есть специалисты, предприятия, мы можем организовать производство любой сложности в России. Нужны технологии. Поэтому мы решили в рамках выставки организовать форумы, встречи, чтобы руководители корпорации Ростех, министерства обороны, всех заинтересованных ведомств встречались с предпринимателями, у которых есть желание выводить свою продукцию на мировой уровень. В работе выставки будут участвовать и банки, которые могут предоставить оружейникам льготные кредиты. А то, что это пройдет во время пандемии… Может быть, самое время организовать именно нашу, российскую выставку, чтобы понять, что нам нужно. И, может быть, сам Бог велел сделать это именно во время пандемии, потому что мы должны сами себя кормить, сами себя обеспечить и обезопасить.<strong>- То есть, основная цель форума - развитие производства в России?</strong>- Совершенно верно. Сейчас всем интересно заниматься перепродажей зарубежной продукции. Из-за санкций к нам не приходит охотничье оружие из США, Германии, Италии, Австрии, однако импорт на рынке по-прежнему доминирует. Хотя и у нас разрабатывается высокотехнологичное оружие. Талантливых конструкторов, разработчиков новых технологий много. Нужно помогать ребятам, развивать частное производство. Потому что сейчас у нас все производители рассчитывают только на бюджетные деньги и госзаказы. <strong>- Кто ваши партнеры? Кто помогал вам в организации выставки?</strong>- Нас поддерживает госкорпорация Ростех. Но, в основном, мы сами, своей командой все организовали.<strong>- По понятным причинам в выставке не смогут принять участие иностранные производители. Как в целом повлияло закрытие границ на выставочную деятельность, на рынок оружия и товаров для охоты?</strong>- И слава Богу, что зарубежных производителей будет представлено очень мало. Я горжусь тем, что выставка получается настоящей, отечественной. Закрытие границ очень сильно должно повлиять на наш рынок оружия. Если чиновники проснутся, если подтолкнут людей и окажут помощь – это будет очень здорово. Нужно помочь производителям.<strong>- Как заявлено, выставка - это еще и множество дискуссионных площадок с весьма разнообразными темами и интересными спикерами...</strong>- У нас будет организована трансляция в соцсетях каждой деловой сессии. Мы будем обсуждать и производство гражданского оружия, и другие немаловажные темы. Например, воспитание молодого поколения. Каким образом сейчас реализуется функция вовлечения молодежи в спорт, как пробудить в молодом поколении интерес к оружию – то, чем раньше занимался ДОСААФ? Наши общеобразовательные институты вообще этим не занимаются. Это, конечно, парадокс. Про все это мы будем обязательно разговаривать. Ну, и, конечно, мы обсудим развитие охотничьего туризма, что происходит в этой сфере. <strong>- Совсем недавно, 12 сентября, Россия отмечала День охотника. Удивительно, что самому празднику всего 7 лет, тогда как традиции охоты в России многовековые....</strong>- Дата праздника довольно условная. Сейчас охотничье дело пребывает в довольно хаотичном и печальном состоянии. В частности, институт егерей нужно развивать. Его ведь фактически упразднили. Приватизируют какое-нибудь охотхозяйство - и все разваливается. Круглый год стреляют зверя, и никто не думает о том, чтобы сохранить популяцию животных. Нужно наводить порядок. <strong>- Что значит охота лично для вас?</strong> - Охота – это шанс доказать себе, что что ты – мужчина. Это поединок в равных условиях. В 2017 году, в Архангельской области я с 90 метров добыл медведя. И мы с ним были наедине. У меня было импортное ружье и патрон застрял в патроннике. Пока я перезаряжал, медведь рванул на меня с огромной скоростью. Но мне просто повезло. Он бежал не прямо на меня, а чуть в сторону. Бегущего на тебя медведя остановить практически невозможно. В голову стрелять – смысла нет. Только в бок. Вот это охота! Поединок! А по маралам и оленям я не стреляю.<strong>- На выставке будут широко представлены современные VR-технологии. Расскажите об этом новом направлении.</strong> - Это очень интересная и серьезная тема. Это технология XXI века. В виртуальной реальности можно пострелять в тире. Можно выбрать практически любое оружие, которые мы уже отсканировали. Можно пойти на охоту. Это вполне полноценная охота. Правда, мяса в финале охотник не поест, но удовольствие от азарта получит. Мы будем сканировать охотхозяйства, чтобы человек, хоть раз попав на охоту в виртуальной реальности, уже имел опыт хождения на медведя, на кабана. Побывав в виртуальном охотхозяйстве, начинающий охотник уже может поехать на охоту вживую. Это и тренировка, и для кого-то может служить заменой настоящей охоте. Сейчас, конечно, пандемия толкает нас к виртуальным формам.<strong>- Как вы считаете, VR-технологии - это будущее или развитие пойдет в синергии оффлайн и онлайн-технологий?</strong>Очевидно, что технологии остаются в авангарде, поэтому особенной разработкой, которая будет представлена в этом году на ORЁLEXPO, является проект VaRms. VaRms - это виртуальный магазин стрелкового оружия, в котором пользователь может ознакомиться с различными моделями оружия, в том числе и самых редких, а также протестировать их в виртуальной реальности. <strong>- Оружие, охота — сами по себе темы неоднозначные в общественном восприятии, но вы последовательно развиваете это направление в России. Почему это для вас важно и почему вы считаете это важным для страны?</strong> - Я считаю, что не надо убеждать людей. Развивать охоту, чтобы каждый этим занимался, – ни к чему. Кто это любит, у кого это в крови, тот пусть ездит. Иногда после вмешательства человека в экосистему возникает дисбаланс, появляются животные, которые могут мешать экосистеме – от них нужно чистить леса. Когда в каких-то районах появляется слишком много медведей, возникает дисбаланс, нужно очищать. То же с избытком кабанов, волков. Поэтому функция охотника - еще и природоохранная. <strong>- Сообщалось, что вы задумали некий новый масштабный проект...</strong>- Это будет большой инфраструктурный проект в Одинцовском районе Подмосковья. Такого нет не то, что в России, но даже в Европе. Это будет несколько разных стрельбищ в одном здании. Там же будут и магазины, и арсеналы, и аренда снаряжения, и тренировочные базы, и виртуальная реальность. Два дня в неделю молодежь может заниматься там бесплатно. Комплекс будет действовать на постоянной основе. <strong>- Какие меры безопасности будут применены на выставке в связи с коронавирусом?</strong>- Всем гостям и участникам будем мерить температуру, следить за соблюдением полутораметровой дистанции. Билеты на выставку будут электронными. То есть, никто не будет стоять в очереди за их покупкой. Будет работать клининг со всеми необходимыми средствами дезинфекции. Как организаторы, мы примем по максимуму все необходимые меры. Часть спикеров будет выступать дистанционно. Но обезопасим мы и тех спикеров, кто будет находиться в конференц-залах.

https://ria.ru/20201009/vystavka-1579048738.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, оружие, новости компаний - экономика