https://ria.ru/20201013/bishkek-1579604264.html

Парламент Киргизии утвердил режим ЧП в Бишкеке

Парламент Киргизии утвердил введенный президентом Сооронбаем Жээнбековым режим чрезвычайного положения в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:14

2020-10-13T16:14

2020-10-13T16:28

садыр жапаров

кубатбек боронов

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Парламент Киргизии утвердил введенный президентом <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбаем Жээнбековым</a> режим чрезвычайного положения в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.За введение режима до 19 октября проголосовали все 62 депутата, присутствующих в зале государственной резиденции "Ала Арча".В <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

https://ria.ru/20201013/bishkek-1579518558.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, кубатбек боронов, сооронбай жээнбеков, бишкек, киргизия, в мире