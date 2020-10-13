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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201013/bishkek-1579604264.html
Парламент Киргизии утвердил режим ЧП в Бишкеке
Парламент Киргизии утвердил введенный президентом Сооронбаем Жээнбековым режим чрезвычайного положения в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:14
2020-10-13T16:28
садыр жапаров
кубатбек боронов
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Парламент Киргизии утвердил введенный президентом <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбаем Жээнбековым</a> режим чрезвычайного положения в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.За введение режима до 19 октября проголосовали все 62 депутата, присутствующих в зале государственной резиденции "Ала Арча".В <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
https://ria.ru/20201013/bishkek-1579518558.html
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садыр жапаров, кубатбек боронов, сооронбай жээнбеков, бишкек, киргизия, в мире

Парламент Киргизии утвердил режим ЧП в Бишкеке

16:14 13.10.2020 (обновлено: 16:28 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевВоеннослужащий на блокпосту на въезде в Бишкек
Военнослужащий на блокпосту на въезде в Бишкек - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Парламент Киргизии утвердил введенный президентом Сооронбаем Жээнбековым режим чрезвычайного положения в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.
За введение режима до 19 октября проголосовали все 62 депутата, присутствующих в зале государственной резиденции "Ала Арча".
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.
В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
Военнослужащие на блокпосту на въезде в Бишкек - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 09:17Протесты в Бишкеке
В Бишкеке оценили ситуацию с соблюдением режима чрезвычайного положения
 
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Протесты в БишкекеСадыр ЖапаровКубатбек БороновСооронбай ЖээнбековБишкекКиргизияВ мире
 
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