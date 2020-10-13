https://ria.ru/20201013/biryukov-1579527593.html

Бирюков: все системы безопасности и лифты заменят в Боткинской больницы

Лифтовое оборудование и системы безопасности полностью заменят в рамках капитального ремонта корпусов Боткинской больницы в Москве, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:29

2020-10-13T10:29

2020-10-13T10:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1400x0_80_0_0_09814bab10f6f1476ffdda0894ca2ed9.jpg

<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Лифтовое оборудование и системы безопасности полностью заменят в рамках капитального ремонта корпусов Боткинской больницы в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра российской столицы <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Он напомнил, что сейчас идет капремонт четырех корпусов Боткинской больницы, два из которых были построены в начале прошлого века и являются памятниками культурного наследия."Объем работ довольно внушительный: в зданиях будет проведена замена оконных блоков, усиление перекрытий, гидроизоляция, замена кровли и внутренних инженерных систем. Во всех корпусах предусмотрены монтаж новейшего лифтового оборудования, устройство систем медицинских газов и современных систем безопасности, в том числе охраны и связи, пожарной сигнализации, вентиляции и кондиционирования", - рассказал Бирюков.Заммэра сообщил, что будет проведен ремонт входных групп, современная отделка помещений высококачественными материалами, в некоторых корпусах изменят функциональное зонирование. Например, в корпусе №7 в ходе ремонта сделают перепланировку, так как назначение здания будет другим - вместо инфекционного отделения планируется сделать стационар и отделение гнойной хирургии.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что общая площадь корпусов, в которых проходит капремонт, составляет около 14 тысяч квадратных метров, в работах задействовано более 1,3 тысячи человек. Бирюков напомнил, что в 2020 году был завершен капитальный ремонт гематологического корпуса Боткинской больницы на 120 коек, в котором находятся отделения для лечения пациентов с различными заболеваниями крови. Теперь корпус может принимать до 6 тысяч пациентов в год - почти на треть больше, чем до ремонта.

https://ria.ru/20201009/derevya-1579390453.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва