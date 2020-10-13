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https://ria.ru/20201013/biryukov-1579527593.html
Бирюков: все системы безопасности и лифты заменят в Боткинской больницы
Лифтовое оборудование и системы безопасности полностью заменят в рамках капитального ремонта корпусов Боткинской больницы в Москве, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:29
2020-10-13T10:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Лифтовое оборудование и системы безопасности полностью заменят в рамках капитального ремонта корпусов Боткинской больницы в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра российской столицы <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Он напомнил, что сейчас идет капремонт четырех корпусов Боткинской больницы, два из которых были построены в начале прошлого века и являются памятниками культурного наследия."Объем работ довольно внушительный: в зданиях будет проведена замена оконных блоков, усиление перекрытий, гидроизоляция, замена кровли и внутренних инженерных систем. Во всех корпусах предусмотрены монтаж новейшего лифтового оборудования, устройство систем медицинских газов и современных систем безопасности, в том числе охраны и связи, пожарной сигнализации, вентиляции и кондиционирования", - рассказал Бирюков.Заммэра сообщил, что будет проведен ремонт входных групп, современная отделка помещений высококачественными материалами, в некоторых корпусах изменят функциональное зонирование. Например, в корпусе №7 в ходе ремонта сделают перепланировку, так как назначение здания будет другим - вместо инфекционного отделения планируется сделать стационар и отделение гнойной хирургии.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что общая площадь корпусов, в которых проходит капремонт, составляет около 14 тысяч квадратных метров, в работах задействовано более 1,3 тысячи человек. Бирюков напомнил, что в 2020 году был завершен капитальный ремонт гематологического корпуса Боткинской больницы на 120 коек, в котором находятся отделения для лечения пациентов с различными заболеваниями крови. Теперь корпус может принимать до 6 тысяч пациентов в год - почти на треть больше, чем до ремонта.
https://ria.ru/20201009/derevya-1579390453.html
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петр бирюков, москва

Бирюков: все системы безопасности и лифты заменят в Боткинской больницы

10:29 13.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Лифтовое оборудование и системы безопасности полностью заменят в рамках капитального ремонта корпусов Боткинской больницы в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков.
Он напомнил, что сейчас идет капремонт четырех корпусов Боткинской больницы, два из которых были построены в начале прошлого века и являются памятниками культурного наследия.
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"Объем работ довольно внушительный: в зданиях будет проведена замена оконных блоков, усиление перекрытий, гидроизоляция, замена кровли и внутренних инженерных систем. Во всех корпусах предусмотрены монтаж новейшего лифтового оборудования, устройство систем медицинских газов и современных систем безопасности, в том числе охраны и связи, пожарной сигнализации, вентиляции и кондиционирования", - рассказал Бирюков.
Заммэра сообщил, что будет проведен ремонт входных групп, современная отделка помещений высококачественными материалами, в некоторых корпусах изменят функциональное зонирование. Например, в корпусе №7 в ходе ремонта сделают перепланировку, так как назначение здания будет другим - вместо инфекционного отделения планируется сделать стационар и отделение гнойной хирургии.
"Специалисты уже завершили демонтажные работы во всех четырех корпусах, продолжаются мероприятия по прокладке новых инженерных коммуникаций. В ходе обследования была выявлена необходимость замены свыше 16 километров сетей, в том числе 9 километров кабельных, более 4 километров тепловых, около 2,5 километра канализационных и водопроводных", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что общая площадь корпусов, в которых проходит капремонт, составляет около 14 тысяч квадратных метров, в работах задействовано более 1,3 тысячи человек. Бирюков напомнил, что в 2020 году был завершен капитальный ремонт гематологического корпуса Боткинской больницы на 120 коек, в котором находятся отделения для лечения пациентов с различными заболеваниями крови. Теперь корпус может принимать до 6 тысяч пациентов в год - почти на треть больше, чем до ремонта.
 
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
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