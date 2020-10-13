Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201013/betmen-1579542653.html
Женщину-кошку заметили в компании Пингвина на съемках "Бэтмена"
В Сети опубликовали новые кадры со съемок фильма Мэтта Ривза "Бэтмен", на которых фигурируют Пингвин (Колин Фаррелл) и Женщина-кошка (Зои Кравиц), сообщает... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:01
2020-10-13T13:01
культура
коронавирус covid-19
зои кравиц
кино и сериалы
новости культуры
роберт паттинсон
колин фаррелл
ливерпуль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579545827_0:48:797:497_1400x0_80_0_0_ef1e8c823723d7e022382349484eb761.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>В Сети опубликовали новые кадры со съемок фильма Мэтта Ривза "Бэтмен", на которых фигурируют Пингвин (Колин Фаррелл) и Женщина-кошка (Зои Кравиц), <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8832471/Colin-Farrell-looks-unrecognisable-transforms-villainous-Penguin-Batman-filming.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail. По информации издания, папарацци заметили актеров на площади Святого Георгия в Ливерпуле вместе с Робертом Паттинсоном. Все они участвовали в съемках сцены чьих-то похорон.На снимках Зои Кравиц выглядит роскошно — в кожаном пальто и в сапогах на каблуках. Дерзкий образ актрисы смягчает элегантная шляпка и аккуратно уложенные волосы. В этой сцене Женщину-кошку окружает несколько мужчин, в том числе герой Колина Фаррелла супрезлодей Освальд Кобблпот (Пингвин). Его практически невозможно узнать из-за грима и накладок, иммитириующих полноту. Как и Зои Кравиц, ирландский актер тоже одет в кожаное пальто. Пока неясно, с каким событием будет связан этот эпизод. Подробности сюжета держатся в секрете. На прошлой неделе<a href="https://ria.ru/20201006/betmen-1578390181.html" target="_blank"> стало известно</a>, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса дату выхода нового фильма про Бэтмена снова перенесли. Теперь премьера запланирована на весну 2022 года вместо осени 2021-го года.
https://ria.ru/20200825/batman-1576238381.html
ливерпуль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579545827_30:0:773:557_1400x0_80_0_0_21ac5da91de1ec740a4067f91a07e411.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, зои кравиц, кино и сериалы, новости культуры, роберт паттинсон, колин фаррелл, ливерпуль

Женщину-кошку заметили в компании Пингвина на съемках "Бэтмена"

13:01 13.10.2020
 
© AP Photo / Gero Breloer, AFP/Getty Images/Steven FerdmanКолин Фаррелл и Зои Кравиц
Колин Фаррелл и Зои Кравиц - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© AP Photo / Gero Breloer, AFP/Getty Images/Steven Ferdman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Сети опубликовали новые кадры со съемок фильма Мэтта Ривза "Бэтмен", на которых фигурируют Пингвин (Колин Фаррелл) и Женщина-кошка (Зои Кравиц), сообщает Daily Mail.
По информации издания, папарацци заметили актеров на площади Святого Георгия в Ливерпуле вместе с Робертом Паттинсоном. Все они участвовали в съемках сцены чьих-то похорон.
На снимках Зои Кравиц выглядит роскошно — в кожаном пальто и в сапогах на каблуках. Дерзкий образ актрисы смягчает элегантная шляпка и аккуратно уложенные волосы. В этой сцене Женщину-кошку окружает несколько мужчин, в том числе герой Колина Фаррелла супрезлодей Освальд Кобблпот (Пингвин).
Его практически невозможно узнать из-за грима и накладок, иммитириующих полноту.

"Это Колин Фаррелл? Не может быть", — удивились пользователи в соцсетях.

Как и Зои Кравиц, ирландский актер тоже одет в кожаное пальто.
Пока неясно, с каким событием будет связан этот эпизод. Подробности сюжета держатся в секрете.
На прошлой неделе стало известно, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса дату выхода нового фильма про Бэтмена снова перенесли. Теперь премьера запланирована на весну 2022 года вместо осени 2021-го года.
Постер к новому фильму Бэтмен - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 01:34Культура
Мэтт Ривз рассказал, чем его "Бэтмен" будет отличаться от предыдущих
 
КультураКоронавирус COVID-19Зои КравицКино и сериалыНовости культурыРоберт ПаттинсонКолин ФарреллЛиверпуль
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния