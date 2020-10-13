https://ria.ru/20201013/betmen-1579542653.html
Женщину-кошку заметили в компании Пингвина на съемках "Бэтмена"
В Сети опубликовали новые кадры со съемок фильма Мэтта Ривза "Бэтмен", на которых фигурируют Пингвин (Колин Фаррелл) и Женщина-кошка (Зои Кравиц), сообщает... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T13:01
2020-10-13T13:01
2020-10-13T13:01
культура
коронавирус covid-19
зои кравиц
кино и сериалы
новости культуры
роберт паттинсон
колин фаррелл
ливерпуль
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>В Сети опубликовали новые кадры со съемок фильма Мэтта Ривза "Бэтмен", на которых фигурируют Пингвин (Колин Фаррелл) и Женщина-кошка (Зои Кравиц), <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8832471/Colin-Farrell-looks-unrecognisable-transforms-villainous-Penguin-Batman-filming.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail. По информации издания, папарацци заметили актеров на площади Святого Георгия в Ливерпуле вместе с Робертом Паттинсоном. Все они участвовали в съемках сцены чьих-то похорон.На снимках Зои Кравиц выглядит роскошно — в кожаном пальто и в сапогах на каблуках. Дерзкий образ актрисы смягчает элегантная шляпка и аккуратно уложенные волосы. В этой сцене Женщину-кошку окружает несколько мужчин, в том числе герой Колина Фаррелла супрезлодей Освальд Кобблпот (Пингвин). Его практически невозможно узнать из-за грима и накладок, иммитириующих полноту. Как и Зои Кравиц, ирландский актер тоже одет в кожаное пальто. Пока неясно, с каким событием будет связан этот эпизод. Подробности сюжета держатся в секрете. На прошлой неделе<a href="https://ria.ru/20201006/betmen-1578390181.html" target="_blank"> стало известно</a>, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса дату выхода нового фильма про Бэтмена снова перенесли. Теперь премьера запланирована на весну 2022 года вместо осени 2021-го года.
https://ria.ru/20200825/batman-1576238381.html
ливерпуль
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, зои кравиц, кино и сериалы, новости культуры, роберт паттинсон, колин фаррелл, ливерпуль
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
В Сети опубликовали новые кадры со съемок фильма Мэтта Ривза "Бэтмен", на которых фигурируют Пингвин (Колин Фаррелл) и Женщина-кошка (Зои Кравиц), сообщает
Daily Mail.
По информации издания, папарацци заметили актеров на площади Святого Георгия в Ливерпуле вместе с Робертом Паттинсоном. Все они участвовали в съемках сцены чьих-то похорон.
На снимках Зои Кравиц выглядит роскошно — в кожаном пальто и в сапогах на каблуках. Дерзкий образ актрисы смягчает элегантная шляпка и аккуратно уложенные волосы. В этой сцене Женщину-кошку окружает несколько мужчин, в том числе герой Колина Фаррелла супрезлодей Освальд Кобблпот (Пингвин).
Его практически невозможно узнать из-за грима и накладок, иммитириующих полноту.
"Это Колин Фаррелл? Не может быть", — удивились пользователи в соцсетях.
Как и Зои Кравиц, ирландский актер тоже одет в кожаное пальто.
Пока неясно, с каким событием будет связан этот эпизод. Подробности сюжета держатся в секрете.
На прошлой неделе стало известно
, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса дату выхода нового фильма про Бэтмена снова перенесли. Теперь премьера запланирована на весну 2022 года вместо осени 2021-го года.