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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201012/zhurnalist-1579403698.html
ГП Азербайджана возбудила дело против российского журналиста Пегова
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против российского гражданина, военного журналиста Семена Пегова, создателя проекта WarGonzo. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T13:46
2020-10-12T15:12
генпрокуратура азербайджана
сша
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
азербайджан
происшествия
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<strong>БАКУ, 12 окт — РИА Новости.</strong> Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против российского гражданина, военного журналиста Семена Пегова, создателя проекта WarGonzo.Журналиста обвиняют в том, что он въехал с территории Армении в Нагорный Карабах, который Азербайджан считает своей оккупированной территорией. Люди, посетившие этот регион без уведомления официального Баку, автоматически объявляются персонами нон грата и включаются в черный список. В Азербайджане им грозит уголовное преследование.Таким образом, против Пегова возбудили уголовное дело по статьям "Публичные призывы к терроризму", "Публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики".Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.На прошлой неделе главы МИД Азербайджана и Армении побывали в Москве и вместе с российским коллегой более десяти часов вели переговоры, по итогам которых договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших. Этот режим вступил в силу с полудня 10 октября, но в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
https://ria.ru/20201011/sputnik-1579297188.html
https://ria.ru/20200813/1575743974.html
Семён, мы с тобой!
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генпрокуратура азербайджана, сша, армения, азербайджан, происшествия

ГП Азербайджана возбудила дело против российского журналиста Пегова

13:46 12.10.2020 (обновлено: 15:12 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСемен Пегов
Семен Пегов - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БАКУ, 12 окт — РИА Новости. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против российского гражданина, военного журналиста Семена Пегова, создателя проекта WarGonzo.
Журналиста обвиняют в том, что он въехал с территории Армении в Нагорный Карабах, который Азербайджан считает своей оккупированной территорией. Люди, посетившие этот регион без уведомления официального Баку, автоматически объявляются персонами нон грата и включаются в черный список. В Азербайджане им грозит уголовное преследование.
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Таким образом, против Пегова возбудили уголовное дело по статьям "Публичные призывы к терроризму", "Публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики".

"Генеральная прокуратура направила запрос о правовой помощи уполномоченным структурам страны, гражданином которой является указанное лицо. Ведется расследование", — говорится в сообщении.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
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На прошлой неделе главы МИД Азербайджана и Армении побывали в Москве и вместе с российским коллегой более десяти часов вели переговоры, по итогам которых договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших. Этот режим вступил в силу с полудня 10 октября, но в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаГенпрокуратура АзербайджанаСШААрменияАзербайджанПроисшествия
 
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