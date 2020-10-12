В Зеленоградске пьяный незнакомец поцеловал у школы первоклассницу
КАЛИНИНГРАД, 12 окт - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который в школьном дворе Зеленоградска Калининградской области схватил первоклассницу и поцеловал ее в губы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
По версии следствия, утром 9 октября в Зеленоградске пьяный подозреваемый у входа в школу "совершил иные насильственные действия сексуального характера" в отношении шестилетней школьницы, после чего с места преступления скрылся. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения.
"В кратчайшие сроки с момента совершения преступления личность нападавшего установлена, он задержан сотрудниками полиции ОМВД России по Зеленоградскому району и передан следователям регионального управления СКР. В отношении 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело", - сказала Гацко.
Она отметила, что раньше мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против жизни и здоровья. Расследование уголовного дела продолжается.
Уголовное дело возбуждено по пункту "б" части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей), максимальное наказание по которой — до 20 лет лишения свободы.
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