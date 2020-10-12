https://ria.ru/20201012/zaderzhanie-1579380795.html

В Зеленоградске пьяный незнакомец поцеловал у школы первоклассницу

Полиция задержала мужчину, который в школьном дворе Зеленоградска Калининградской области схватил первоклассницу и поцеловал ее в губы, возбуждено уголовное... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T11:57

2020-10-12T11:57

2020-10-12T11:57

зеленоградск

следственный комитет россии (ск рф)

калининградская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1400x0_80_0_0_2e32666ce0cbaaa8f48dc7f851047bb2.jpg

<strong>КАЛИНИНГРАД, 12 окт - РИА Новости.</strong> Полиция задержала мужчину, который в школьном дворе <a href="http://ria.ru/location_zelenogradsk/" target="_blank" data-auto="true">Зеленоградска</a> Калининградской области схватил первоклассницу и поцеловал ее в губы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.По версии следствия, утром 9 октября в Зеленоградске пьяный подозреваемый у входа в школу "совершил иные насильственные действия сексуального характера" в отношении шестилетней школьницы, после чего с места преступления скрылся. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения.Она отметила, что раньше мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против жизни и здоровья. Расследование уголовного дела продолжается.Уголовное дело возбуждено по пункту "б" части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей), максимальное наказание по которой — до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20181115/1532854327.html

2

зеленоградск

калининградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зеленоградск, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, происшествия