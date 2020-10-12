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В Зеленоградске пьяный незнакомец поцеловал у школы первоклассницу
Полиция задержала мужчину, который в школьном дворе Зеленоградска Калининградской области схватил первоклассницу и поцеловал ее в губы, возбуждено уголовное... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:57
2020-10-12T11:57
зеленоградск
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
происшествия
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<strong>КАЛИНИНГРАД, 12 окт - РИА Новости.</strong> Полиция задержала мужчину, который в школьном дворе <a href="http://ria.ru/location_zelenogradsk/" target="_blank" data-auto="true">Зеленоградска</a> Калининградской области схватил первоклассницу и поцеловал ее в губы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.По версии следствия, утром 9 октября в Зеленоградске пьяный подозреваемый у входа в школу "совершил иные насильственные действия сексуального характера" в отношении шестилетней школьницы, после чего с места преступления скрылся. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения.Она отметила, что раньше мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против жизни и здоровья. Расследование уголовного дела продолжается.Уголовное дело возбуждено по пункту "б" части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей), максимальное наказание по которой — до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20181115/1532854327.html
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зеленоградск
калининградская область
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зеленоградск, следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, происшествия

В Зеленоградске пьяный незнакомец поцеловал у школы первоклассницу

11:57 12.10.2020
 
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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КАЛИНИНГРАД, 12 окт - РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который в школьном дворе Зеленоградска Калининградской области схватил первоклассницу и поцеловал ее в губы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
По версии следствия, утром 9 октября в Зеленоградске пьяный подозреваемый у входа в школу "совершил иные насильственные действия сексуального характера" в отношении шестилетней школьницы, после чего с места преступления скрылся. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения.
"В кратчайшие сроки с момента совершения преступления личность нападавшего установлена, он задержан сотрудниками полиции ОМВД России по Зеленоградскому району и передан следователям регионального управления СКР. В отношении 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело", - сказала Гацко.
Она отметила, что раньше мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против жизни и здоровья. Расследование уголовного дела продолжается.
Уголовное дело возбуждено по пункту "б" части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей), максимальное наказание по которой — до 20 лет лишения свободы.
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ЗеленоградскСледственный комитет России (СК РФ)Калининградская областьПроисшествия
 
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