https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579440647.html
В ОАЭ одобрили проведение третьей фазы исследований вакцины "Спутник V"
Минздрав Объединенных Арабских Эмиратов одобрил проведение в стране третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T16:37
2020-10-12T16:37
2020-10-12T17:49
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
оаэ
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Минздрав Объединенных Арабских Эмиратов одобрил проведение в стране третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Испытания пройдут при поддержке PureHealth, ведущего поставщика лабораторных услуг в ОАЭ, а также под контролем департамента здравоохранения Абу-Даби и Министерства здравоохранения и профилактики. Обрабатывать медицинские протоколы будет госкомпания Абу-Даби по управлению госпиталями Abu Dhabi Health Services Company (SEHA). В начале августа российское <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_">Министерство здравоохранения</a> зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>. Ее назвали "Спутник V". Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Глава фонда сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала в сентябре: всего в ней примут участие 40 тысяч человек. Помимо ОАЭ, исследования проводят в России и Белоруссии. Испытуемые, которым введут "Спутник V", будут находиться под медицинским наблюдением в течение 90 дней после инъекции.Несколько недель назад Минздрав приступил к регистрации еще одной российской вакцины — "ЭпиВакКороны". Процесс планируют завершить к 15 октября.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201011/vaktsina-1579239767.html
Stas Dremov
- Группенфюрер, а вы собираетесь прививаться русской вакциной "Спутник-V"?? - Вы что Штирлиц, совсем уже с ума сошли, колите уже сразу меня "Новичком"!
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оаэ
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, оаэ, в мире
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.
Минздрав Объединенных Арабских Эмиратов одобрил проведение в стране третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник V
", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Мы рады получить одобрение на начало испытаний и с нетерпением ждем возможности объявить в будущем о процессе регистрации волонтеров. В рамках III фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" мы планируем в ближайшие месяцы исследования в нескольких других странах", — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев
.
Испытания пройдут при поддержке PureHealth, ведущего поставщика лабораторных услуг в ОАЭ, а также под контролем департамента здравоохранения Абу-Даби и Министерства здравоохранения и профилактики. Обрабатывать медицинские протоколы будет госкомпания Абу-Даби по управлению госпиталями Abu Dhabi Health Services Company (SEHA).
В начале августа российское Министерство здравоохранения
зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ
. Ее назвали "Спутник V". Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.
Глава фонда сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.
Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала в сентябре: всего в ней примут участие 40 тысяч человек. Помимо ОАЭ, исследования проводят в России и Белоруссии. Испытуемые, которым введут "Спутник V", будут находиться под медицинским наблюдением в течение 90 дней после инъекции.
Несколько недель назад Минздрав приступил к регистрации еще одной российской вакцины — "ЭпиВакКороны". Процесс планируют завершить к 15 октября.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф