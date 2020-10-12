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Роспотребнадзор расссказал, где пройдут исследования вакцины "Вектора"
Пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19 "Вектора" пройдут в разных регионах РФ, в том числе в Москве и Петербурге, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:42
2020-10-12T10:48
россия
новосибирская область
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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Пострегистрационные исследования вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> "Вектора" пройдут в разных регионах РФ, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и Петербурге, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.После регистрации вакцины "ЭпиВакКорона" центр "Вектор" планирует провести два клинических исследования: с участием 150 лиц старше 60 лет и многоцентровое клиническое исследование с участием 30000 добровольцев."Планируется, что клинические исследования будут проходить в различных субъектах <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, включая г. Москву, г. <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирскую область</a>, Алтайский край",- говорится в сообщении.В настоящее время набор участников пострегистрационных исследований еще не начат, ведутся переговоры с клиническими центрами, уточнили в пресс-службе."В исследованиях принимают участие добровольцы в возрасте от 18 лет. Добровольцы должны соблюдать заранее определенный график посещения центров и пройти все запланированные процедуры и исследования. Каждый доброволец собственноручно подписывает добровольное информированное согласие",- пояснили в пресс-службе. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
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россия, новосибирская область, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, санкт-петербург, общество

Роспотребнадзор расссказал, где пройдут исследования вакцины "Вектора"

10:42 12.10.2020 (обновлено: 10:48 12.10.2020)
 
© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
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Пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19 "Вектора" пройдут в разных регионах РФ, в том числе в Москве и Петербурге, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
После регистрации вакцины "ЭпиВакКорона" центр "Вектор" планирует провести два клинических исследования: с участием 150 лиц старше 60 лет и многоцентровое клиническое исследование с участием 30000 добровольцев.
"Планируется, что клинические исследования будут проходить в различных субъектах Российской Федерации, включая г. Москву, г. Санкт-Петербург, Новосибирскую область, Алтайский край",- говорится в сообщении.
В настоящее время набор участников пострегистрационных исследований еще не начат, ведутся переговоры с клиническими центрами, уточнили в пресс-службе.
"В исследованиях принимают участие добровольцы в возрасте от 18 лет. Добровольцы должны соблюдать заранее определенный график посещения центров и пройти все запланированные процедуры и исследования. Каждый доброволец собственноручно подписывает добровольное информированное согласие",- пояснили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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