https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579363160.html

Роспотребнадзор расссказал, где пройдут исследования вакцины "Вектора"

Пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19 "Вектора" пройдут в разных регионах РФ, в том числе в Москве и Петербурге, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:42

2020-10-12T10:42

2020-10-12T10:48

россия

новосибирская область

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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Пострегистрационные исследования вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> "Вектора" пройдут в разных регионах РФ, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и Петербурге, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.После регистрации вакцины "ЭпиВакКорона" центр "Вектор" планирует провести два клинических исследования: с участием 150 лиц старше 60 лет и многоцентровое клиническое исследование с участием 30000 добровольцев."Планируется, что клинические исследования будут проходить в различных субъектах <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, включая г. Москву, г. <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирскую область</a>, Алтайский край",- говорится в сообщении.В настоящее время набор участников пострегистрационных исследований еще не начат, ведутся переговоры с клиническими центрами, уточнили в пресс-службе."В исследованиях принимают участие добровольцы в возрасте от 18 лет. Добровольцы должны соблюдать заранее определенный график посещения центров и пройти все запланированные процедуры и исследования. Каждый доброволец собственноручно подписывает добровольное информированное согласие",- пояснили в пресс-службе. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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