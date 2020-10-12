https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579362770.html
Роспотребнадзор рассказал о дальнейших исследованиях вакцины "Вектора"
В рамках пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19, разработанной государственным научным центром "Вектор", 75% добровольцев получат вакцину,... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T10:40
2020-10-12T10:40
2020-10-12T10:52
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> В рамках пострегистрационных исследований вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, разработанной государственным научным центром "Вектор", 75% добровольцев получат вакцину, остальные - плацебо, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."Распределение добровольцев по группам будет осуществляться в отношении 3:1, то есть 75% добровольцев получат вакцину",- говорится в сообщении.После регистрации вакцины "ЭпиВакКорона" планируется провести два клинических исследования: с участием 150 лиц старше 60 лет и многоцентровое клиническое исследование с участием 30 тысяч добровольцев, уточнили в пресс-службе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество