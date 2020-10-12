https://ria.ru/20201012/uzbekistan-1579418826.html

Британский музей вернет Узбекистану украденные изразцы XIII века

Британский музей вернет Узбекистану шесть древних керамических плиток, украшенных глазурью, которые были контрабандой вывезены в Великобританию в январе 2020... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T15:18

2020-10-12T15:18

2020-10-12T15:21

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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости</strong>. Британский музей вернет Узбекистану шесть древних керамических плиток, украшенных глазурью, которые были контрабандой вывезены в Великобританию в январе 2020 года, <a href="https://www.theguardian.com/culture/2020/oct/11/british-museum-to-repatriate-ancient-tiles-smuggled-into-uk-in-a-suitcase" target="_blank">сообщает</a> The Guardian.Их нашли в чемодане в аэропорте Хитроу. К ним прилагалась записка, в которой человек, прилетевший в Лондон из Дубая, сообщал, что это "состаренные" копии, а в чеке было указано, что их купили за 90 долларов. Погранслужба обратилась в Британский музей, который попросил помощи экспертов из стран Ближнего Востока и центральной Азии, в том числе из США и России. "В нашем случае это была просто фантастика: мы за короткий период времени смогли привлечь к этому вопросу широкий круг специалистов из разных стран, несмотря на пандемию", — заявил старший куратор отдела Ближнего Востока Джон Симпсон. В результате выяснилось, что плитки подлинные, их стоимость на самом деле составляет сотни тысяч долларов, а возраст — более 700 лет (конец XIII– середина XIV веков), и они представляют большую историческую ценность.Эксперты из Узбекистана подтвердили, что изразцы когда-то украшали мемориальный средневековый комплекс Шахи-Зинда на окраине Самарканда. Здесь в период с 1996 и до начала 2000-х годов проходили раскопки и реставрационные работы, однако не все обнаруженные артефакты были должным образом учтены. Изразцы будут выставлены в Британском музее (с декабря) на два-три месяца, а затем их вернут Узбекистану.

https://ria.ru/20201009/netherlands-1579024434.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музеи, ближний восток, британский музей, лондон, сша