Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201012/uzbekistan-1579418826.html
Британский музей вернет Узбекистану украденные изразцы XIII века
Британский музей вернет Узбекистану шесть древних керамических плиток, украшенных глазурью, которые были контрабандой вывезены в Великобританию в январе 2020... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T15:18
2020-10-12T15:21
культура
новости культуры
музеи
ближний восток
британский музей
лондон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579411848_0:16:850:494_1400x0_80_0_0_79c160ae9277675ae5e431a1ec020ab4.jpg
<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости</strong>. Британский музей вернет Узбекистану шесть древних керамических плиток, украшенных глазурью, которые были контрабандой вывезены в Великобританию в январе 2020 года, <a href="https://www.theguardian.com/culture/2020/oct/11/british-museum-to-repatriate-ancient-tiles-smuggled-into-uk-in-a-suitcase" target="_blank">сообщает</a> The Guardian.Их нашли в чемодане в аэропорте Хитроу. К ним прилагалась записка, в которой человек, прилетевший в Лондон из Дубая, сообщал, что это "состаренные" копии, а в чеке было указано, что их купили за 90 долларов. Погранслужба обратилась в Британский музей, который попросил помощи экспертов из стран Ближнего Востока и центральной Азии, в том числе из США и России. "В нашем случае это была просто фантастика: мы за короткий период времени смогли привлечь к этому вопросу широкий круг специалистов из разных стран, несмотря на пандемию", — заявил старший куратор отдела Ближнего Востока Джон Симпсон. В результате выяснилось, что плитки подлинные, их стоимость на самом деле составляет сотни тысяч долларов, а возраст — более 700 лет (конец XIII– середина XIV веков), и они представляют большую историческую ценность.Эксперты из Узбекистана подтвердили, что изразцы когда-то украшали мемориальный средневековый комплекс Шахи-Зинда на окраине Самарканда. Здесь в период с 1996 и до начала 2000-х годов проходили раскопки и реставрационные работы, однако не все обнаруженные артефакты были должным образом учтены. Изразцы будут выставлены в Британском музее (с декабря) на два-три месяца, а затем их вернут Узбекистану.
https://ria.ru/20201009/netherlands-1579024434.html
ближний восток
лондон
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579411848_85:0:765:510_1400x0_80_0_0_40618f95e1cc693c30e25b2feda8d852.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, музеи, ближний восток, британский музей, лондон, сша

Британский музей вернет Узбекистану украденные изразцы XIII века

15:18 12.10.2020 (обновлено: 15:21 12.10.2020)
 
© The British MuseumИзразцы из средневекового мемориального комплекса в Самарканде
Изразцы из средневекового мемориального комплекса в Самарканде - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© The British Museum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Британский музей вернет Узбекистану шесть древних керамических плиток, украшенных глазурью, которые были контрабандой вывезены в Великобританию в январе 2020 года, сообщает The Guardian.
Их нашли в чемодане в аэропорте Хитроу. К ним прилагалась записка, в которой человек, прилетевший в Лондон из Дубая, сообщал, что это "состаренные" копии, а в чеке было указано, что их купили за 90 долларов.
Погранслужба обратилась в Британский музей, который попросил помощи экспертов из стран Ближнего Востока и центральной Азии, в том числе из США и России.
"В нашем случае это была просто фантастика: мы за короткий период времени смогли привлечь к этому вопросу широкий круг специалистов из разных стран, несмотря на пандемию", — заявил старший куратор отдела Ближнего Востока Джон Симпсон.
© The British MuseumИзразцы из средневекового мемориального комплекса в Самарканде
Изразцы из средневекового мемориального комплекса в Самарканде - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© The British Museum
Изразцы из средневекового мемориального комплекса в Самарканде
В результате выяснилось, что плитки подлинные, их стоимость на самом деле составляет сотни тысяч долларов, а возраст — более 700 лет (конец XIII– середина XIV веков), и они представляют большую историческую ценность.
Эксперты из Узбекистана подтвердили, что изразцы когда-то украшали мемориальный средневековый комплекс Шахи-Зинда на окраине Самарканда.
Здесь в период с 1996 и до начала 2000-х годов проходили раскопки и реставрационные работы, однако не все обнаруженные артефакты были должным образом учтены.
Изразцы будут выставлены в Британском музее (с декабря) на два-три месяца, а затем их вернут Узбекистану.
Алмаз весом в 70 карат, принадлежавший султану Банджармасина - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 14:49Культура
Нидерландские музеи выступили за возврат награбленного у колоний
 
КультураНовости культурыМузеиБлижний ВостокБританский музейЛондонСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Внучка рассказала о "воскрешении" дедушки с COVID-19 в Кузбассе
02:13Эксперт рассказал, чем опасны "лишние" банковские карты
02:10Зампостпреда при ООН призвал исключить провокации в деле Навального
02:10Назван способ правильно заедать стресс
02:06В мире зафиксировали первую смерть от повторного случая COVID-19
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
Лента новостейМолния