СК возбудил дело после сообщений об избиениях в доме престарелых в Уфе
УФА, 12 окт - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг в пансионате для престарелых в Уфе после сообщений об издевательствах и недокармливании престарелых постояльцев, сообщает следственное управление СКР по региону.
Ранее прокуратура Башкирии организовала проверку по сообщениям в СМИ о доме престарелых "Моя семья" в Уфе, где якобы бьют и издеваются над постояльцами. Согласно опубликованным в СМИ фотографиям, на кроватях нет постельного белья, пожилые женщины лежат, держась за голову. После этого к проверке подключились следственные органы и депутаты башкирского парламента. СК сообщал, что, по их сведениям, в доме престарелых старики недоедают, их не в полной мере обеспечивают постельными принадлежностями. Парламент Башкирии сообщал, что делегация депутатов побывала в пансионате и не нашла явных признаков нарушения прав граждан.
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"Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфа СУСК РФ по Башкирии возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по уходу за престарелыми людьми и инвалидами в уфимском пансионате, расположенном в поселке 8 марта города", - сообщает башкирский следком.
Ведомство поясняет, что следователи обыскали пансионат и изъяли необходимую документацию для анализа ситуации.
"Проводится медицинское освидетельствование постояльцев, допрашивается руководство, работники организации, постояльцы и их родственники, инициированы необходимые проверки в надзорных и контрольных органах с целью установления соответствия оказываемых услуг, предъявляемых законом требованиям и нормам. По результатам проведенного комплекса следственных действий и проверочных мероприятий действиям руководства и работников организации будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении следственного ведомства.
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