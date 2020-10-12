https://ria.ru/20201012/ufa-1579404428.html

СК возбудил дело после сообщений об избиениях в доме престарелых в Уфе

Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг в пансионате для престарелых в Уфе после сообщений об издевательствах и... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T13:49

2020-10-12T13:49

2020-10-12T13:49

следственный комитет россии (ск рф)

уфа

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_dfd342a8f0bc946ae921bbe2a97866a0.jpg

<strong>УФА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг в пансионате для престарелых в <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфе</a> после сообщений об издевательствах и недокармливании престарелых постояльцев, сообщает следственное управление СКР по региону.Ранее прокуратура Башкирии организовала проверку по сообщениям в СМИ о доме престарелых "Моя семья" в Уфе, где якобы бьют и издеваются над постояльцами. Согласно опубликованным в СМИ фотографиям, на кроватях нет постельного белья, пожилые женщины лежат, держась за голову. После этого к проверке подключились следственные органы и депутаты башкирского парламента. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> сообщал, что, по их сведениям, в доме престарелых старики недоедают, их не в полной мере обеспечивают постельными принадлежностями. Парламент Башкирии сообщал, что делегация депутатов побывала в пансионате и не нашла явных признаков нарушения прав граждан."Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфа СУСК РФ по Башкирии возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по уходу за престарелыми людьми и инвалидами в уфимском пансионате, расположенном в поселке 8 марта города", - сообщает башкирский следком.Ведомство поясняет, что следователи обыскали пансионат и изъяли необходимую документацию для анализа ситуации."Проводится медицинское освидетельствование постояльцев, допрашивается руководство, работники организации, постояльцы и их родственники, инициированы необходимые проверки в надзорных и контрольных органах с целью установления соответствия оказываемых услуг, предъявляемых законом требованиям и нормам. По результатам проведенного комплекса следственных действий и проверочных мероприятий действиям руководства и работников организации будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении следственного ведомства.

https://ria.ru/20201006/izbienie-1578454104.html

https://ria.ru/20201005/izbienie-1578289656.html

уфа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), уфа, происшествия