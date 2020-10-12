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СК возбудил дело после сообщений об избиениях в доме престарелых в Уфе
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг в пансионате для престарелых в Уфе после сообщений об издевательствах и... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T13:49
2020-10-12T13:49
следственный комитет россии (ск рф)
уфа
происшествия
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<strong>УФА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг в пансионате для престарелых в <a href="http://ria.ru/location_Ufa/" target="_blank" data-auto="true">Уфе</a> после сообщений об издевательствах и недокармливании престарелых постояльцев, сообщает следственное управление СКР по региону.Ранее прокуратура Башкирии организовала проверку по сообщениям в СМИ о доме престарелых "Моя семья" в Уфе, где якобы бьют и издеваются над постояльцами. Согласно опубликованным в СМИ фотографиям, на кроватях нет постельного белья, пожилые женщины лежат, держась за голову. После этого к проверке подключились следственные органы и депутаты башкирского парламента. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> сообщал, что, по их сведениям, в доме престарелых старики недоедают, их не в полной мере обеспечивают постельными принадлежностями. Парламент Башкирии сообщал, что делегация депутатов побывала в пансионате и не нашла явных признаков нарушения прав граждан."Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфа СУСК РФ по Башкирии возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по уходу за престарелыми людьми и инвалидами в уфимском пансионате, расположенном в поселке 8 марта города", - сообщает башкирский следком.Ведомство поясняет, что следователи обыскали пансионат и изъяли необходимую документацию для анализа ситуации."Проводится медицинское освидетельствование постояльцев, допрашивается руководство, работники организации, постояльцы и их родственники, инициированы необходимые проверки в надзорных и контрольных органах с целью установления соответствия оказываемых услуг, предъявляемых законом требованиям и нормам. По результатам проведенного комплекса следственных действий и проверочных мероприятий действиям руководства и работников организации будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении следственного ведомства.
https://ria.ru/20201006/izbienie-1578454104.html
https://ria.ru/20201005/izbienie-1578289656.html
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следственный комитет россии (ск рф), уфа, происшествия

СК возбудил дело после сообщений об избиениях в доме престарелых в Уфе

13:49 12.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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УФА, 12 окт - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг в пансионате для престарелых в Уфе после сообщений об издевательствах и недокармливании престарелых постояльцев, сообщает следственное управление СКР по региону.
Ранее прокуратура Башкирии организовала проверку по сообщениям в СМИ о доме престарелых "Моя семья" в Уфе, где якобы бьют и издеваются над постояльцами. Согласно опубликованным в СМИ фотографиям, на кроватях нет постельного белья, пожилые женщины лежат, держась за голову. После этого к проверке подключились следственные органы и депутаты башкирского парламента. СК сообщал, что, по их сведениям, в доме престарелых старики недоедают, их не в полной мере обеспечивают постельными принадлежностями. Парламент Башкирии сообщал, что делегация депутатов побывала в пансионате и не нашла явных признаков нарушения прав граждан.
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"Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфа СУСК РФ по Башкирии возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по уходу за престарелыми людьми и инвалидами в уфимском пансионате, расположенном в поселке 8 марта города", - сообщает башкирский следком.
Ведомство поясняет, что следователи обыскали пансионат и изъяли необходимую документацию для анализа ситуации.
"Проводится медицинское освидетельствование постояльцев, допрашивается руководство, работники организации, постояльцы и их родственники, инициированы необходимые проверки в надзорных и контрольных органах с целью установления соответствия оказываемых услуг, предъявляемых законом требованиям и нормам. По результатам проведенного комплекса следственных действий и проверочных мероприятий действиям руководства и работников организации будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении следственного ведомства.
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Следственный комитет России (СК РФ)УфаПроисшествия
 
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