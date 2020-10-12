https://ria.ru/20201012/turtsiya-1579394006.html

Эксперты рассказали, что будет с системой "все включено" в Турции

Отельеры Турции предположили, что привычная туристам система "все включено" может вернуться в гостиницы уже летом 2021 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T18:45

2020-10-12T18:45

2020-10-12T18:45

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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. </strong>Отельеры Турции предположили, что привычная туристам система "все включено" может вернуться в гостиницы уже летом 2021 года, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52971.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР. В СМИ и социальных медиа Турции появилась информация, что министерство культуры и туризма страны до 2023 года продолжит выдавать местным отелям, ресторанам, кафе и осуществляющим трансфер компаниям сертификаты "Безопасный туризм" (Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı). Они подтверждают, что тот или иной объект прошел специальную проверку на соблюдение всех санитарно-гигиенических правил для предотвращения распространения COVID-19. В частности, изменили обслуживание гостей по системе "все включено".Так, в отличие от ранее существовавшего порядка, когда туристы брали блюда с общего открытого шведского стола, в ресторанах гостиниц теперь всю еду из закрытых стеклянных витрин выдает гостям персонал. В залах все размечено для соблюдения социальной дистанции, соответствующим образом расставлены столы. В некоторых отелях туристы пользуются одноразовыми пластиковыми приборами и посудой.Новость о продлении программы "Безопасный туризм"в Турции позволила ряду пабликов в социальных сетях и СМИ сделать вывод о том, что введенные в этом году ограничения в системе "все включено" будут автоматически продлены до 2023 года."Значит, привычного отдыха с открытым шведским столом нашим туристам не видать еще долго?" — пишут комментаторы. Но, по словам экспертов, сертификация не просто "продлена до 2023 года". Объявлено, что она (но не обязательно в нынешнем ее виде) будет "постоянной". Такое заявление содержится в проекте новой экономической программы, анонсированной в октябре министром экономики и финансов Турции Бератом Албайраком. "Продление "Безопасного туризма" является лишь частью мер, обозначенных в проекте, направленных на поддержание имиджа Турции, в том числе, и как COVID-безопасного направления. Однако никаких содержательных утверждений относительно набора конкретных ограничений в нем нет", — говорит представитель турецкого туристического холдинга.Эксперты поясняют, что тот вариант "все включено", который есть в отелях сейчас, не выгоден гостиничному бизнесу. "По нашей практике, расходы пятизвездочных отелей на питание гостей по "новой" системе с ограничениями, установленными сертификатом "Безопасного туризма", выше как минимум на 15 процентов по сравнению с "доковидным" периодом", — рассказал топ-менеджер одной из отельных цепочек Турции. Это подтвердили и его коллеги из других гостиниц."На самом деле, продление действия программы "Безопасный туризм" не означает то, что требования к получению сертификата, в том числе по организации питания в отелях, останутся теми же, что и сегодня, до 2023 года. Как только позволит ситуация с распространением вируса, их наверняка будут смягчать и менять", — считает один из топ-менеджеров в турецкой принимающей компании.По его словам, есть большие надежды, что с началом массовых чартерных программ в следующем году ситуация поменяется. Отельеры также считают, что нынешняя система организации питания в отелях с "все включено" просуществует до конца апреля – начала мая 2021 года. А дальше, скорее всего, последует период смягчения требований – если, конечно, не будет ухудшения ситуации с COVID-19.

https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578640476.html

https://ria.ru/20201007/narusheniya-1578736146.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еда - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, отели, туристы, новости - туризм, турция