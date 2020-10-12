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Шоубиз
https://ria.ru/20201012/styuardessa-1579420868.html
Самая красивая стюардесса России назвала плюсы брака с бортпроводницами
Алена Глухова, которую считают самой красивой российской стюардессой, высказалась в Instagram о плюсах женитьбы на сотрудницах авиакомпаний. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T15:16
2020-10-12T15:39
шоубиз
алена глухова
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_alena-glukhova/" target="_blank" data-auto="true">Алена Глухова</a>, которую считают самой красивой российской стюардессой, высказалась в Instagram о плюсах женитьбы на сотрудницах авиакомпаний.Девушка опубликовала в микроблоге ролик, в котором перечислила положительные стороны брака с бортпроводницами. В частности, Алена отметила возможность летать бизнес-классом и скидки на покупку авиабилетов при необходимости."Жена всегда в форме", — отметила стюардесса на одном из кадров. Также Алена в шутку добавила, что благодаря такой работе жена часто отсутствует дома."И все-таки, в России — самые красивые стюардессы. Просто визитная карточка". "Алена, такая вы красивая, не могууу!" — поддержали красавицу в комментариях поклонники. Алена Глухова работает бортпроводницей в авиакомпании "Россия". Ранее она получила титул Вице-мисс мира в конкурсе "Топ стюардесс мира".
https://ria.ru/20201011/styuardessa-1579273068.html
РИА Новости
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Новости
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алена глухова

Самая красивая стюардесса России назвала плюсы брака с бортпроводницами

15:16 12.10.2020 (обновлено: 15:39 12.10.2020)
 
© Фото : @talenastewardess/TelegramАлена Глухова
Алена Глухова - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : @talenastewardess/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Алена Глухова, которую считают самой красивой российской стюардессой, высказалась в Instagram о плюсах женитьбы на сотрудницах авиакомпаний.
Девушка опубликовала в микроблоге ролик, в котором перечислила положительные стороны брака с бортпроводницами. В частности, Алена отметила возможность летать бизнес-классом и скидки на покупку авиабилетов при необходимости.
© Фото : @alenastewardess/InstagramАлена Глухова
Алена Глухова - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : @alenastewardess/Instagram
Алена Глухова
"Жена всегда в форме", — отметила стюардесса на одном из кадров. Также Алена в шутку добавила, что благодаря такой работе жена часто отсутствует дома.
© Фото : @alenastewardess/InstagramАлена Глухова
Алена Глухова - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : @alenastewardess/Instagram
Алена Глухова
"И все-таки, в России — самые красивые стюардессы. Просто визитная карточка". "Алена, такая вы красивая, не могууу!" — поддержали красавицу в комментариях поклонники.
Алена Глухова работает бортпроводницей в авиакомпании "Россия". Ранее она получила титул Вице-мисс мира в конкурсе "Топ стюардесс мира".
Стюардесса Алена Глухова - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 13:45Шоубиз
Самая красивая стюардесса России вызвала ажиотаж снимком в белье
 
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ШоубизАлена Глухова
 
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