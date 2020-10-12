https://ria.ru/20201012/styuardessa-1579420868.html

Самая красивая стюардесса России назвала плюсы брака с бортпроводницами

Алена Глухова, которую считают самой красивой российской стюардессой, высказалась в Instagram о плюсах женитьбы на сотрудницах авиакомпаний. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T15:16

2020-10-12T15:16

2020-10-12T15:39

шоубиз

алена глухова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579420051_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_8f42231279272698c0b94d084d89f2d4.jpg

<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_alena-glukhova/" target="_blank" data-auto="true">Алена Глухова</a>, которую считают самой красивой российской стюардессой, высказалась в Instagram о плюсах женитьбы на сотрудницах авиакомпаний.Девушка опубликовала в микроблоге ролик, в котором перечислила положительные стороны брака с бортпроводницами. В частности, Алена отметила возможность летать бизнес-классом и скидки на покупку авиабилетов при необходимости."Жена всегда в форме", — отметила стюардесса на одном из кадров. Также Алена в шутку добавила, что благодаря такой работе жена часто отсутствует дома."И все-таки, в России — самые красивые стюардессы. Просто визитная карточка". "Алена, такая вы красивая, не могууу!" — поддержали красавицу в комментариях поклонники. Алена Глухова работает бортпроводницей в авиакомпании "Россия". Ранее она получила титул Вице-мисс мира в конкурсе "Топ стюардесс мира".

https://ria.ru/20201011/styuardessa-1579273068.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алена глухова