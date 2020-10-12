https://ria.ru/20201012/strelba-1579473829.html

Источник раскрыл подробности стрельбы в Нижегородской области

Перед тем, как пойти на остановку, мужчина, обстрелявший автобус в Нижегородской области, пытался убить свою бабушку, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T19:21

2020-10-12T19:21

2020-10-12T19:32

обстрел остановки в нижегородской области

нижегородская область

борский район

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Перед тем, как пойти на остановку, мужчина, обстрелявший автобус в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, пытался убить свою бабушку, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Перед походом на остановку мужчина пытался убить свою бабушку", - сказал собеседник агентства.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина стрелял в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/strelba-1579472232.html

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нижегородская область

борский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрел остановки в нижегородской области, нижегородская область, борский район, происшествия