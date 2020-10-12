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https://ria.ru/20201012/strelba-1579473829.html
Источник раскрыл подробности стрельбы в Нижегородской области
Перед тем, как пойти на остановку, мужчина, обстрелявший автобус в Нижегородской области, пытался убить свою бабушку, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T19:21
2020-10-12T19:32
обстрел остановки в нижегородской области
нижегородская область
борский район
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Перед тем, как пойти на остановку, мужчина, обстрелявший автобус в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, пытался убить свою бабушку, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Перед походом на остановку мужчина пытался убить свою бабушку", - сказал собеседник агентства.По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина стрелял в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/strelba-1579472232.html
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нижегородская область
борский район
РИА Новости
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обстрел остановки в нижегородской области, нижегородская область, борский район, происшествия

Источник раскрыл подробности стрельбы в Нижегородской области

19:21 12.10.2020 (обновлено: 19:32 12.10.2020)
 
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкАвтобусная остановка в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
Автобусная остановка в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Перед тем, как пойти на остановку, мужчина, обстрелявший автобус в Нижегородской области, пытался убить свою бабушку, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Перед походом на остановку мужчина пытался убить свою бабушку", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, днем 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области вооруженный огнестрельным оружием мужчина стрелял в местных жителей. Трое мужчин скончались от огнестрельных ранений, три пострадавшие женщины госпитализированы с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Сотрудник Следственного комитета РФ на месте стрельбы в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 19:11
Стали известны детали о состоянии пострадавших при стрельбе
 
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Обстрел остановки в Нижегородской областиНижегородская областьБорский районПроисшествия
 
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