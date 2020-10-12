https://ria.ru/20201012/predpriyatiya-1579356131.html

Ярославские предприятия рассказали, как живут и работают в пандемию

Промышленные предприятия Ярославской области в пандемию коронавируса не только сумели не закрыться и сохранить штат, но многие из них, в том числе при поддержке РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T10:05

2020-10-12T10:05

2020-10-12T10:05

ярославская область

дмитрий миронов

чукотка

сша

азербайджан

ярославская область

экономика

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 12 окт – РИА Новости.</strong> Промышленные предприятия <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a> в пандемию коронавируса не только сумели не закрыться и сохранить штат, но многие из них, в том числе при поддержке правительства региона, расширили производство, наладили экспорт и продолжают воплощать в жизнь свои бизнес-стратегии.Дело - в масках"Что нам помогло выжить в пандемию? Так совпало, что еще в прошлом году около 40 наших руководителей разного уровня приняли участие в национальном проекте "Повышение производительности труда и поддержка занятости", прошли обучение, еще ряд руководителей продолжают обучение сейчас, правда, уже дистанционно. Их новые знания и умения позволили нам оптимизировать производство, за счет чего уменьшилась себестоимость", - рассказывает РИА Новости учредитель Ростовского кофе-цикорного комбината "Аронап" Сергей Соколов.Национальный проект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" на территории Ярославской области реализует региональное правительство, оказывая поддержку предприятиям – участникам проекта. "Аронап", в частности, входит в число региональных системообразующих предприятий."Благодаря оптимизации мы ни на один процент не повысили отпускную стоимость продукции, несмотря на рост доллара, и на то, что часть нужных нам компонентов не растет в России, например, кофе или какао", - говорит Соколов.Он отмечает еще один момент. С началом пандемии в "Аронап" стали поступать увеличенные заказы на производство различных круп, сахара и других социально значимых продуктов, на которые резко увеличился спрос. "Конечно, еще и это повлияло на развитие предприятия. И вот мы не только не закрылись, не сократили ни единого человека, но и смогли позволить себе реализовать крупный социальный проект по производству медицинских масок", - отмечает собеседник агентства.По его словам, когда началась пандемия, компании пришлось решать трудную задачу: как обеспечить своих сотрудников масками в условиях их дефицита и завышенной цены? "Аронап" закупил технику и открыл свое производство медицинских масок. Пуск новых линий в онлайн-формате проводил губернатор Ярославской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a>. Сейчас комбинат может выпускать до 7,5 миллионов масок в месяц. При содействии департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности, а также социального блока регионального правительства компания на безвозмездной основе помогает социальным учреждениям и школам обеспечить запас масок.По старинным рецептамЧто касается основного производства, то компания не стала прерывать стратегические планы. Летом была запущена новая линейка продукции под брендом "А.П. Селиванов". "Наш завод имеет богатую историю, он был образован в 1884 году купцом Селивановым. И наши сотрудники приняли решение возродить традиции старых мастеров, мы начали производство продукции по старинным рецептам", - говорит Сергей Соколов.В планах компании также отрыть интерактивный музей, где туристы – а Ростов Великий входит в турмаршрут "Золотое кольцо России" - смогут увидеть производство своими глазами, например, варку цикория, и приобрести готовые продукты.Есть амбициозные планы и по масочному производству."Мы сейчас получаем международный сертификат на производство масок. Он достаточно дорогой, и правительство Ярославской области нам полностью субсидирует получение сертификата", - сообщила операционный директор предприятия Ольга Сабетова.Помощь властейПредприятие получило ряд федеральных льгот, введенных в связи с пандемией. Большую поддержку оказало областное правительство."Во время пандемии возникало много вопросов, и поддержка всех департаментов правительства региона была колоссальная – и практическая, и консультационная. Пандемия очень сплотила предприятия с областной властью", - продолжает Сабетова.По ее словам, отдельное спасибо стоит сказать правительству региона за помощь в поддержке экспорта. "Много проводилось онлайн-конференций, консультаций, активно проходило дистанционное обучение. Мы, конечно, во всем участвовали, в частности, в онлайн-конференциях с <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджаном</a>, <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистаном</a>, Китаем", - рассказывает собеседница агентства.Переславский завод по производству пластиковой продукции "ПолиЭР" также отмечает помощь правительства региона в решении вопросов экспорта."У нас возникла неприятная ситуация с зарубежным партнером: мы не получили оплату за осуществленную поставку. С помощью департамента регионально развития и внешнеэкономической деятельности мы успешно разрешили все вопросы и получили страховку, нам удалось возместить все убытки", - рассказывает РИА Новости директор Александр Гузанов.Востребованный пластик"Когда началась пандемия, ситуация была неординарная, было непонятно, куда двинется рынок. Но надо было продолжать работать, решать, как действовать дальше. Речи о сокращениях сотрудников не было", - говорит Гузанов.По его словам, пандемия отразилась на производстве неожиданным образом: пластик стал невероятно востребованным: речь, в частности, об одноразовой посуде и одноразовых пищевых контейнерах. Поставки компании выросли на 10%. Растет и география экспорта. В настоящее время поставки осуществляются в 25 страны. В этом году наладили экспорт в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ireland/" target="_blank" data-auto="true">Ирландию</a>.Завод "ПолиЭР" в период пандемии одним из первых проявили инициативу и решил помочь правительству региона подготовить медицинские учреждения к приему пациентов с коронавирусом. На начальном этапе для организации бесконтактного питания в специализированных клиниках компания предоставила более 500 тысяч комплектов, в составе которых одноразовые контейнеры и стаканы.Новые горизонтыПримеров, когда предприятия малого и среднего бизнеса Ярославской области при поддержке структур правительства региона сумели не только выжить в пандемию, но и открыть новое производство, наладить новые рынки сбыта – множество.Например, резидент территории опережающего развития "Тутаев" компания "КамАЗ Вейчай" (совместное предприятие ПАО "КамАЗ" и компании "Weichai Power Co., Ltd" (<a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a>)) запустила серийное производство дизельных и газовых двигателей. Инвестиционный проект реализуется в рамках соглашения, заключенного на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году с участием губернатора Дмитрия Миронова. В проект уже вложено более 100 миллионов рублей."Выпускаемые заводом двигатели - большой мощности, до 1800 киловатт. Подобных нет на отечественном рынке – все дизели свыше 530 киловатт закупаются за рубежом. Я уверен, что новое производство поможет развитию импортозамещения, а это - одна из главных государственных задач. Ярославская область вновь подтверждает свой статус одного из главных центров двигателестроения в России", - заявил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миронов.Предприятие "Угличкабель" разработало инновационный силовой кабель для эксплуатации на нефтяных месторождениях и в местах, где существует угроза взрыва. Новое изделие устойчиво к механическому, химическому и термическому воздействию. По данным правительства Ярославской области, в мире есть только один аналог угличской разработке – кабель, созданный в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Продукция "Угличкабель" уже зарекомендовала себя в России. В частности, она используется на плавучей атомной электростанции, поставляющей тепло и электроэнергию отдаленным поселкам <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотки</a>. Активно применяются угличские кабели и на шельфовых ледостойких нефтяных платформах. В развитии внешней торговли компания намерена использовать возможности в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".Экстренные меры"В условиях распространения новой коронавирусной инфекции мы предприняли все необходимые меры для сохранения и скорейшего восстановления производственной деятельности промышленных предприятий. Для оперативного реагирования на изменения в промышленности инвестблок правительства области ведет постоянный мониторинг экономического состояния порядка 70 крупнейших предприятий", - прокомментировал РИА Новости ярославский губернатор.По его словам, власти отслеживают уровень загрузки производственных мощностей, их финансовые показатели, изменение численности работников, ситуацию с поставками и запасами сырья. Благодаря оказанной поддержке и принятым мерам по скорейшему возобновлению деятельности, промышленным предприятиям удалось пройти 9 месяцев текущего года без существенного снижения.Кроме того, в связи с риском срыва поставок из-за ограничительных мер, правительство региона особое внимание уделяет налаживанию внутрироссийских контактов и организации межрегионального сотрудничества."Можно констатировать, что сейчас настало время для активизации и интенсификации работы по импортозамещению. Импортозамещение 2.0 и внутренняя кооперация – это тот механизм, который позволит устранить или смягчить негативный эффект от распространения коронавируса и глобальных изменений мировой экономики", - резюмировал Дмитрий Миронов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

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чукотка

сша

азербайджан

ярославская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий миронов, чукотка, сша, азербайджан, ярославская область, экономика