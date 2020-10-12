https://ria.ru/20201012/pozhar-1579400475.html

В МЧС оценили ситуацию с природными пожарами

Одиннадцать очагов природных пожаров общей площадью активного горения свыше 12 гектаров продолжают действовать на территории восьми регионов России, сообщили... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T13:30

2020-10-12T13:30

2020-10-12T13:30

природные пожары в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Одиннадцать очагов природных пожаров общей площадью активного горения свыше 12 гектаров продолжают действовать на территории восьми регионов России, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank">МЧС РФ</a>."На сегодняшний день на территории восьми субъектов продолжают действовать 11 очагов на площади активного горения более 12 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что на контроле министерства находится сложная пожарная обстановка на территории Приволжского федерального округа.

https://ria.ru/20201007/pozhar-1578598213.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия