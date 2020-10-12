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В МЧС оценили ситуацию с природными пожарами
Одиннадцать очагов природных пожаров общей площадью активного горения свыше 12 гектаров продолжают действовать на территории восьми регионов России, сообщили... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T13:30
2020-10-12T13:30
природные пожары в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> Одиннадцать очагов природных пожаров общей площадью активного горения свыше 12 гектаров продолжают действовать на территории восьми регионов России, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank">МЧС РФ</a>."На сегодняшний день на территории восьми субъектов продолжают действовать 11 очагов на площади активного горения более 12 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что на контроле министерства находится сложная пожарная обстановка на территории Приволжского федерального округа.
https://ria.ru/20201007/pozhar-1578598213.html
РИА Новости
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природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В МЧС оценили ситуацию с природными пожарами

13:30 12.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ тушат лесной пожар в Воронежской области
Сотрудники МЧС РФ тушат лесной пожар в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Одиннадцать очагов природных пожаров общей площадью активного горения свыше 12 гектаров продолжают действовать на территории восьми регионов России, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.
"На сегодняшний день на территории восьми субъектов продолжают действовать 11 очагов на площади активного горения более 12 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на контроле министерства находится сложная пожарная обстановка на территории Приволжского федерального округа.
Сотрудники МЧС РФ тушат лесной пожар в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 12:44
В Воронежской области потушили еще один крупный природный пожар
 
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Природные пожары в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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