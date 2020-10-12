https://ria.ru/20201012/pozhar-1579349488.html

В Якутске женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме

Женщина и двое детей погибли из-за пожара в частном доме в Якутске, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T09:16

2020-10-12T09:16

2020-10-12T09:16

якутск

происшествия

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<strong>ЯКУТСК, 12 окт – РИА Новости.</strong> Женщина и двое детей погибли из-за пожара в частном доме в <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутске</a>, сообщает пресс-служба главного управления <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по республике.Как отметили в ГУ МЧС, в понедельник утром поступило сообщение о том, что на улице Степанова в городе Якутске произошел пожар в двухэтажном частном жилом доме."Были эвакуированы женщина и трое детей, впоследствии женщина 1998 года рождения и два ребенка 2016 и 2017 годом рождения скончались, не приходя в сознание, пострадал ребенок 2020 года рождения. На данный момент в целях установления причин пожара на месте работают дознаватели МЧС России, эксперты испытательной пожарной лаборатории и сотрудники следственного комитета. С родственниками погибших работают психологи МЧС России", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что через пять минут после сообщения пожарные работали на месте. "На момент прибытия первого пожарного подразделения из окон второго этажа шел густой черный дым. В результате пожара огнем повреждена комната на втором этаже на площади 45 квадратных метров. Всего на ликвидацию пожара было задействовано три единицы пожарной техники и 15 человек личного состава", - добавили в ГУ МЧС.Республиканское СУСК возбудило дело "по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", говорится на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.

https://ria.ru/20190505/1553268157.html

https://ria.ru/20200413/1569943253.html

якутск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

якутск, происшествия