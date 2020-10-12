Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201012/pozhar-1579349488.html
В Якутске женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме
Женщина и двое детей погибли из-за пожара в частном доме в Якутске, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T09:16
2020-10-12T09:16
якутск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1400x0_80_0_0_3188f42b4551185a1209b7abe12e3ea5.jpg
<strong>ЯКУТСК, 12 окт – РИА Новости.</strong> Женщина и двое детей погибли из-за пожара в частном доме в <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутске</a>, сообщает пресс-служба главного управления <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по республике.Как отметили в ГУ МЧС, в понедельник утром поступило сообщение о том, что на улице Степанова в городе Якутске произошел пожар в двухэтажном частном жилом доме."Были эвакуированы женщина и трое детей, впоследствии женщина 1998 года рождения и два ребенка 2016 и 2017 годом рождения скончались, не приходя в сознание, пострадал ребенок 2020 года рождения. На данный момент в целях установления причин пожара на месте работают дознаватели МЧС России, эксперты испытательной пожарной лаборатории и сотрудники следственного комитета. С родственниками погибших работают психологи МЧС России", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что через пять минут после сообщения пожарные работали на месте. "На момент прибытия первого пожарного подразделения из окон второго этажа шел густой черный дым. В результате пожара огнем повреждена комната на втором этаже на площади 45 квадратных метров. Всего на ликвидацию пожара было задействовано три единицы пожарной техники и 15 человек личного состава", - добавили в ГУ МЧС.Республиканское СУСК возбудило дело "по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", говорится на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.
https://ria.ru/20190505/1553268157.html
https://ria.ru/20200413/1569943253.html
якутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1400x0_80_0_0_4d9adb7ee2793a90cc07c636a55a84ba.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
якутск, происшествия

В Якутске женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме

09:16 12.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 12 окт – РИА Новости. Женщина и двое детей погибли из-за пожара в частном доме в Якутске, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.
Как отметили в ГУ МЧС, в понедельник утром поступило сообщение о том, что на улице Степанова в городе Якутске произошел пожар в двухэтажном частном жилом доме.
Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2019
5 мая 2019, 11:42
Спасатели рассказали, как вести себя при пожаре в жилом доме
"Были эвакуированы женщина и трое детей, впоследствии женщина 1998 года рождения и два ребенка 2016 и 2017 годом рождения скончались, не приходя в сознание, пострадал ребенок 2020 года рождения. На данный момент в целях установления причин пожара на месте работают дознаватели МЧС России, эксперты испытательной пожарной лаборатории и сотрудники следственного комитета. С родственниками погибших работают психологи МЧС России", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что через пять минут после сообщения пожарные работали на месте. "На момент прибытия первого пожарного подразделения из окон второго этажа шел густой черный дым. В результате пожара огнем повреждена комната на втором этаже на площади 45 квадратных метров. Всего на ликвидацию пожара было задействовано три единицы пожарной техники и 15 человек личного состава", - добавили в ГУ МЧС.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 13.04.2020
13 апреля, 06:47
Крупные пожары в жилых домах в России в 2019-2020 годах
Республиканское СУСК возбудило дело "по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", говорится на сайте СК РФ.
 
Обсудить0
ЯкутскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:06Первый в мире человек умер от повторного случая COVID-19
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
22:49"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
22:48ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
Лента новостейМолния