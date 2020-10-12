Матвиенко заявила о возрастающей роли женщины в мировой политике

"Я считаю, что приоритетными вопросами на форуме должно стать обсуждение вклада женщин в экономику, цифровую трансформацию, в здравоохранение, в решение проблем экологии", - сказала законодатель. То есть, речь идет о тех сферах деятельности, в которых женщины могут добиться высоких результатов, добавила она.