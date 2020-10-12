Матвиенко заявила о возрастающей роли женщины в мировой политике
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В мировой политике и в глобальной экономике нужна перезагрузка, в таких условиях роль женщин возрастает, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Сегодня в мировой политике и в глобальной экономике нужна перезагрузка, что называется свежий глоток воздуха, не замыленный взгляд на возникающие проблемы и вызовы. В таких условиях роль женщин возрастает", - сказала спикер в понедельник на заседании оргкомитета Третьего Евразийского женского форума.
Мероприятие пройдет в сентябре будущего года в Санкт-Петербурге.
Матвиенко предложила участникам обсуждения утвердить тему форума - "Женщины: глобальная миссия в новой реальности". По мнению сенатора, эта тема созвучна международной повестке.
"Я считаю, что приоритетными вопросами на форуме должно стать обсуждение вклада женщин в экономику, цифровую трансформацию, в здравоохранение, в решение проблем экологии", - сказала законодатель. То есть, речь идет о тех сферах деятельности, в которых женщины могут добиться высоких результатов, добавила она.
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