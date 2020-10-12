Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201012/politika-1579394636.html
Матвиенко заявила о возрастающей роли женщины в мировой политике
В мировой политике и в глобальной экономике нужна перезагрузка, в таких условиях роль женщин возрастает, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:56
2020-10-12T12:56
валентина матвиенко
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578246551_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_8ddfc6a7525e70de5a9b65b2953531b1.jpg
<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> В мировой политике и в глобальной экономике нужна перезагрузка, в таких условиях роль женщин возрастает, считает спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a>.Мероприятие пройдет в сентябре будущего года в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>.Матвиенко предложила участникам обсуждения утвердить тему форума - "Женщины: глобальная миссия в новой реальности". По мнению сенатора, эта тема созвучна международной повестке.
https://radiosputnik.ria.ru/20200510/1571157110.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200307/1568290608.html
1
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578246551_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_0a7cdef9b2d48cb8186ea82901bbf9f1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валентина матвиенко, санкт-петербург, общество

Матвиенко заявила о возрастающей роли женщины в мировой политике

12:56 12.10.2020
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В мировой политике и в глобальной экономике нужна перезагрузка, в таких условиях роль женщин возрастает, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Сегодня в мировой политике и в глобальной экономике нужна перезагрузка, что называется свежий глоток воздуха, не замыленный взгляд на возникающие проблемы и вызовы. В таких условиях роль женщин возрастает", - сказала спикер в понедельник на заседании оргкомитета Третьего Евразийского женского форума.
Газовые конфорки - РИА Новости, 1920, 10.05.2020
10 мая, 03:00Акценты
Место женщины – на кухне: зачем кулинарка пошла в политику
Мероприятие пройдет в сентябре будущего года в Санкт-Петербурге.
Матвиенко предложила участникам обсуждения утвердить тему форума - "Женщины: глобальная миссия в новой реальности". По мнению сенатора, эта тема созвучна международной повестке.
"Я считаю, что приоритетными вопросами на форуме должно стать обсуждение вклада женщин в экономику, цифровую трансформацию, в здравоохранение, в решение проблем экологии", - сказала законодатель. То есть, речь идет о тех сферах деятельности, в которых женщины могут добиться высоких результатов, добавила она.
Почему россияне не жалуют женщин в политике? - РИА Новости, 1920, 07.03.2020
7 марта, 15:04Двое на двое
Почему россияне не жалуют женщин в политике?
 
Обсудить1
Валентина МатвиенкоСанкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:06Первый в мире человек умер от повторного случая COVID-19
01:31ВОЗ отвергла одну из идей достижения коллективного иммунитета к COVID-19
01:23Настоятель московского храма РПЦ умер от осложнений при COVID-19
00:58Стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19
00:46Мишустин подписал постановление о федеральном регистре всех льготников
00:42У россиян выявили пять стадий потребления при пандемии
00:31Россияне быстро меняют привычки потребления в условиях COVID-19
00:26В Японии парк развлечений предлагает арендовать колесо обозрения под офис
00:25В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
00:13Лавров поучаствует в презентации доклада международного клуба "Валдай"
00:00Китай назвал трехсторонний формат дискуссий по вооружениям бессмысленным
23:50Врачи прооперировали троих раненных при стрельбе в Нижегородской области
23:45В Армении назвали основное отличие от Азербайджана в боях в Карабахе
23:25В Иркутской области поймали сбежавшего заключенного
23:19В Карабахе заявили о 31 погибшем мирном жителе с начала эскалации
23:08Грузинский эксперт назвал нападение на Саакашвили инсценировкой
23:04Одну из раненных при стрельбе под Нижним Новгородом перевели в реанимацию
22:51Сайт RT Arabic стал самым посещаемым медиапорталом на арабском языке
22:49"Давно угрожал устроить бойню": что известно о борском стрелке
22:48ЕР рассмотрит инцидент с нецензурными выражениями ульяновского депутата
Лента новостейМолния