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Песков оценил ситуацию с переговорами с США о контроле над вооружениями
В Кремле считают горячей и приоритетной темой переговоры о контроле над вооружениями с США, сейчас они идут на экспертном уровне, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T12:38
2020-10-12T12:38
дональд трамп
дмитрий песков
москва
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле считают горячей и приоритетной темой переговоры о контроле над вооружениями с США, сейчас они идут на экспертном уровне, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее новостной портал <a href="https://www.axios.com/" target="_blank">Axios</a> со ссылкой на источники сообщил, что президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> якобы надеется заключить с Россией новую сделку по ядерному вооружению до выборов 3 ноября."На источники реагировать не будем, слишком много фейков. Тема эта горячая, она является приоритетной для нас в контактах с американцами. На экспертном уровне контакты продолжаются. И, конечно, в интересах не только наших двух стран, но и всего мира, чтобы был найден консенсус", - ответил Песков на вопрос РИА Новости, насколько это реалистичный сценарий с точки зрения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Позиции, по словам пресс-секретаря президента РФ, "хорошо известны, основные камни преткновения тоже хорошо известны".
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дональд трамп, дмитрий песков, москва, в мире

Песков оценил ситуацию с переговорами с США о контроле над вооружениями

12:38 12.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Кремле считают горячей и приоритетной темой переговоры о контроле над вооружениями с США, сейчас они идут на экспертном уровне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее новостной портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп якобы надеется заключить с Россией новую сделку по ядерному вооружению до выборов 3 ноября.
"На источники реагировать не будем, слишком много фейков. Тема эта горячая, она является приоритетной для нас в контактах с американцами. На экспертном уровне контакты продолжаются. И, конечно, в интересах не только наших двух стран, но и всего мира, чтобы был найден консенсус", - ответил Песков на вопрос РИА Новости, насколько это реалистичный сценарий с точки зрения Москвы.
Позиции, по словам пресс-секретаря президента РФ, "хорошо известны, основные камни преткновения тоже хорошо известны".
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