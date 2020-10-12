https://ria.ru/20201012/peregovory-1579390338.html

Песков оценил ситуацию с переговорами с США о контроле над вооружениями

В Кремле считают горячей и приоритетной темой переговоры о контроле над вооружениями с США, сейчас они идут на экспертном уровне, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T12:38

2020-10-12T12:38

2020-10-12T12:38

дональд трамп

дмитрий песков

москва

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле считают горячей и приоритетной темой переговоры о контроле над вооружениями с США, сейчас они идут на экспертном уровне, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее новостной портал <a href="https://www.axios.com/" target="_blank">Axios</a> со ссылкой на источники сообщил, что президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> якобы надеется заключить с Россией новую сделку по ядерному вооружению до выборов 3 ноября."На источники реагировать не будем, слишком много фейков. Тема эта горячая, она является приоритетной для нас в контактах с американцами. На экспертном уровне контакты продолжаются. И, конечно, в интересах не только наших двух стран, но и всего мира, чтобы был найден консенсус", - ответил Песков на вопрос РИА Новости, насколько это реалистичный сценарий с точки зрения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Позиции, по словам пресс-секретаря президента РФ, "хорошо известны, основные камни преткновения тоже хорошо известны".

https://ria.ru/20200922/vooruzheniya-1577621969.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, дмитрий песков, москва, в мире