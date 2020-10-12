https://ria.ru/20201012/niderlandy-1579382420.html

В Нидерландах появились необычные остановки общественного транспорта

В центре Гааги появилось две необычные — "зеленые" остановки общественного транспорта, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T21:31

2020-10-12T21:31

2020-10-12T21:31

туризм

туризм

новости - туризм

гаага

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155263/42/1552634205_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_045060e0a2d4b7d1d990f866c11df344.jpg

<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. </strong>В центре Гааги появилось две необычные — "зеленые" остановки общественного транспорта, <a href="https://euro-pulse.ru/news/v-gaage-protestiruyut-dva-vida-zelenyh-avtobusnyh-ostanovok" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс".На крыше одной из них установлены солнечные панели, на другой — высажены растения. Постройки должны не только помочь решить экологические проблемы города, но и вдохновить жителей делать "зеленые" крыши у себя дома.Электричество, которое вырабатывают солнечные батареи, используется для освещения и подсветки рекламы. Растения хорошо фильтруют дождевую воду. Если положительных отзывов горожан окажется много, такие остановки будут появляться и в других районах города.

https://ria.ru/20201002/mayaki-1577961477.html

гаага

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, гаага