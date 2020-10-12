https://ria.ru/20201012/niderlandy-1579382420.html
В Нидерландах появились необычные остановки общественного транспорта
В центре Гааги появилось две необычные — "зеленые" остановки общественного транспорта, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T21:31
2020-10-12T21:31
2020-10-12T21:31
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гаага
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<strong>МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. </strong>В центре Гааги появилось две необычные — "зеленые" остановки общественного транспорта, <a href="https://euro-pulse.ru/news/v-gaage-protestiruyut-dva-vida-zelenyh-avtobusnyh-ostanovok" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс".На крыше одной из них установлены солнечные панели, на другой — высажены растения. Постройки должны не только помочь решить экологические проблемы города, но и вдохновить жителей делать "зеленые" крыши у себя дома.Электричество, которое вырабатывают солнечные батареи, используется для освещения и подсветки рекламы. Растения хорошо фильтруют дождевую воду. Если положительных отзывов горожан окажется много, такие остановки будут появляться и в других районах города.
https://ria.ru/20201002/mayaki-1577961477.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, гаага