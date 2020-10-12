https://ria.ru/20201012/napadeniya-1579412995.html

Источник: на Урале задержали подозреваемых в нападениях на бизнесменов

Сотрудники ФСБ в Свердловской области задержали группу человек, следивших за уральскими политиками и бизнесменами и совершавших на них нападения, сообщил РИА... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T14:27

2020-10-12T14:27

2020-10-12T15:20

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

свердловская область

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт – РИА Новости, Ольга Ерачина.</strong> Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> задержали группу человек, следивших за уральскими политиками и бизнесменами и совершавших на них нападения, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона.Он добавил, что также среди потерпевших председатель городской думы <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a> Игорь Володин, вице-мэр Илья Захаров, советник губернатора Свердловской области Анатолий Шарапов, владелец сотового оператора "Мотив" Виталий Кочетков и другие.Членам группировки инкриминируются вымогательство, получение незаконной биллинговой информации, слежка за гражданами."Там много эпизодов. Возбуждено несколько уголовных дел", - уточнил источник.По его словам, дела расследует <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.В УФСБ по Свердловской области отказались прокомментировать эту информацию.

https://ria.ru/20190328/1552167693.html

https://ria.ru/20200813/1575700777.html

свердловская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловская область, происшествия