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Источник: на Урале задержали подозреваемых в нападениях на бизнесменов
Сотрудники ФСБ в Свердловской области задержали группу человек, следивших за уральскими политиками и бизнесменами и совершавших на них нападения, сообщил РИА... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T14:27
2020-10-12T15:20
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
свердловская область
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт – РИА Новости, Ольга Ерачина.</strong> Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> в <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> задержали группу человек, следивших за уральскими политиками и бизнесменами и совершавших на них нападения, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона.Он добавил, что также среди потерпевших председатель городской думы <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a> Игорь Володин, вице-мэр Илья Захаров, советник губернатора Свердловской области Анатолий Шарапов, владелец сотового оператора "Мотив" Виталий Кочетков и другие.Членам группировки инкриминируются вымогательство, получение незаконной биллинговой информации, слежка за гражданами."Там много эпизодов. Возбуждено несколько уголовных дел", - уточнил источник.По его словам, дела расследует <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.В УФСБ по Свердловской области отказались прокомментировать эту информацию.
https://ria.ru/20190328/1552167693.html
https://ria.ru/20200813/1575700777.html
свердловская область
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), свердловская область, происшествия

Источник: на Урале задержали подозреваемых в нападениях на бизнесменов

14:27 12.10.2020 (обновлено: 15:20 12.10.2020)
 
© Фото : Национальный антитеррористический комитетНа месте контртеррористической операции в Екатеринбурге
На месте контртеррористической операции в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт – РИА Новости, Ольга Ерачина. Сотрудники ФСБ в Свердловской области задержали группу человек, следивших за уральскими политиками и бизнесменами и совершавших на них нападения, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона.
"Несколько человек задержали, которые следили за политиками, бизнесменами, руководителями управляющих компаний. Они нападали на них, поджигали машины. В числе пострадавших есть и известный журналист", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что также среди потерпевших председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин, вице-мэр Илья Захаров, советник губернатора Свердловской области Анатолий Шарапов, владелец сотового оператора "Мотив" Виталий Кочетков и другие.
Членам группировки инкриминируются вымогательство, получение незаконной биллинговой информации, слежка за гражданами.
"Там много эпизодов. Возбуждено несколько уголовных дел", - уточнил источник.
По его словам, дела расследует СК РФ.
В УФСБ по Свердловской области отказались прокомментировать эту информацию.
Дмитрий Романов - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Свердловская областьПроисшествия
 
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