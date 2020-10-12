Источник: на Урале задержали подозреваемых в нападениях на бизнесменов
14:27 12.10.2020 (обновлено: 15:20 12.10.2020)
© Фото : Национальный антитеррористический комитетНа месте контртеррористической операции в Екатеринбурге
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт – РИА Новости, Ольга Ерачина. Сотрудники ФСБ в Свердловской области задержали группу человек, следивших за уральскими политиками и бизнесменами и совершавших на них нападения, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона.
"Несколько человек задержали, которые следили за политиками, бизнесменами, руководителями управляющих компаний. Они нападали на них, поджигали машины. В числе пострадавших есть и известный журналист", - сказал собеседник агентства.
28 марта 2019, 08:00"Они считали себя убийцами". Тюменские бизнесмены платили банде миллионы
Он добавил, что также среди потерпевших председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин, вице-мэр Илья Захаров, советник губернатора Свердловской области Анатолий Шарапов, владелец сотового оператора "Мотив" Виталий Кочетков и другие.
Членам группировки инкриминируются вымогательство, получение незаконной биллинговой информации, слежка за гражданами.
"Там много эпизодов. Возбуждено несколько уголовных дел", - уточнил источник.
По его словам, дела расследует СК РФ.
В УФСБ по Свердловской области отказались прокомментировать эту информацию.
13 августа, 08:00Переодетую в спецназ банду не могли поймать десять лет