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https://ria.ru/20201012/moskva-reka-1579485662.html
Власти назвали возможную причину "позеленения" участка Москвы-реки
Власти Москвы допустили версию, что вытекающая в Москву-реку зеленая вода была с примесью красителя, никакого ущерба акватории нанесено не было, возбуждено... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T20:44
2020-10-12T22:59
музеон
антон кульбачевский
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> допустили версию, что вытекающая в Москву-реку зеленая вода была с примесью красителя, никакого ущерба акватории нанесено не было, возбуждено административное делопроизводство, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды <a href="http://ria.ru/person_Anton_Kulbachevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Антон Кульбачевский</a>.Ранее специалисты взяли пробу ярко-зеленой воды, выливающейся потоком из коллектора на Пречистенской набережной напротив парка "<a href="http://ria.ru/organization_Muzeon/" target="_blank" data-auto="true">Музеон</a>" в Москву-реку. Предполагается, что ярко-зеленая вода может поступать из ливневой канализации.По его словам, на данный момент поставлена заглушка, сброс окрашенной жидкости в реку прекращен. Кроме того, оперативная группа находится в домовладении, чтобы установить окончательную причину происшествия. Результаты исследований будут известны уже во вторник."Мы отобрали пробы непосредственно из Москвы-реки и коллектора, сейчас отбираем пробы из ливневой канализации. То, что это не токсично, видно невооруженным глазом, потому что отсутствует неприятный запах и недавно к этому водоспуску подплывало семейство уток, а водоплавающие к грязной воде или химии не полезут. Поэтому хочу всех успокоить, никакого ущерба Москва-реке нанесено не было", — отметил он.Также Кульбачевский добавил, что возбуждено административное производство и еcли будет доказано, что нанесен вред водному объекту, то домовладельцам будет выписан штраф.
https://ria.ru/20200718/1574531474.html
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Зеленая вода течет в Москва-реку в центре города
Зелёная вода течёт в Москва-реку на Пречистенской набережной в центре города. На месте представители МЧС взяли пробы. По их словам, пахнет канализацией.
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музеон, антон кульбачевский, москва, происшествия

Власти назвали возможную причину "позеленения" участка Москвы-реки

20:44 12.10.2020 (обновлено: 22:59 12.10.2020)
 
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Власти Москвы допустили версию, что вытекающая в Москву-реку зеленая вода была с примесью красителя, никакого ущерба акватории нанесено не было, возбуждено административное делопроизводство, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
Ранее специалисты взяли пробу ярко-зеленой воды, выливающейся потоком из коллектора на Пречистенской набережной напротив парка "Музеон" в Москву-реку. Предполагается, что ярко-зеленая вода может поступать из ливневой канализации.

"По самой главной версии, самой понятной, здесь есть домовладение <...> проводились какие-то работы на крыше либо производилась опрессовка систем отопления, в таких случаях используется водоэмульсионный краситель на основе минеральных компонентов для того, чтобы посмотреть, есть ли где-то протечки... В середине дня был дождь и вместе с осадками подкрашенная жидкость попала в коллектор, после чего непосредственно в Москва-реку", — рассказал Кульбачевский.

По его словам, на данный момент поставлена заглушка, сброс окрашенной жидкости в реку прекращен. Кроме того, оперативная группа находится в домовладении, чтобы установить окончательную причину происшествия. Результаты исследований будут известны уже во вторник.
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"Мы отобрали пробы непосредственно из Москвы-реки и коллектора, сейчас отбираем пробы из ливневой канализации. То, что это не токсично, видно невооруженным глазом, потому что отсутствует неприятный запах и недавно к этому водоспуску подплывало семейство уток, а водоплавающие к грязной воде или химии не полезут. Поэтому хочу всех успокоить, никакого ущерба Москва-реке нанесено не было", — отметил он.
Также Кульбачевский добавил, что возбуждено административное производство и еcли будет доказано, что нанесен вред водному объекту, то домовладельцам будет выписан штраф.
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МузеонАнтон КульбачевскийМоскваПроисшествия
 
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