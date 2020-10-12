https://ria.ru/20201012/moskva-reka-1579485662.html

Власти назвали возможную причину "позеленения" участка Москвы-реки

Власти Москвы допустили версию, что вытекающая в Москву-реку зеленая вода была с примесью красителя, никакого ущерба акватории нанесено не было, возбуждено... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T20:44

2020-10-12T20:44

2020-10-12T22:59

музеон

антон кульбачевский

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> допустили версию, что вытекающая в Москву-реку зеленая вода была с примесью красителя, никакого ущерба акватории нанесено не было, возбуждено административное делопроизводство, сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды <a href="http://ria.ru/person_Anton_Kulbachevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Антон Кульбачевский</a>.Ранее специалисты взяли пробу ярко-зеленой воды, выливающейся потоком из коллектора на Пречистенской набережной напротив парка "<a href="http://ria.ru/organization_Muzeon/" target="_blank" data-auto="true">Музеон</a>" в Москву-реку. Предполагается, что ярко-зеленая вода может поступать из ливневой канализации.По его словам, на данный момент поставлена заглушка, сброс окрашенной жидкости в реку прекращен. Кроме того, оперативная группа находится в домовладении, чтобы установить окончательную причину происшествия. Результаты исследований будут известны уже во вторник."Мы отобрали пробы непосредственно из Москвы-реки и коллектора, сейчас отбираем пробы из ливневой канализации. То, что это не токсично, видно невооруженным глазом, потому что отсутствует неприятный запах и недавно к этому водоспуску подплывало семейство уток, а водоплавающие к грязной воде или химии не полезут. Поэтому хочу всех успокоить, никакого ущерба Москва-реке нанесено не было", — отметил он.Также Кульбачевский добавил, что возбуждено административное производство и еcли будет доказано, что нанесен вред водному объекту, то домовладельцам будет выписан штраф.

https://ria.ru/20200718/1574531474.html

https://ria.ru/20200717/1574705925.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Зеленая вода течет в Москва-реку в центре города Зелёная вода течёт в Москва-реку на Пречистенской набережной в центре города. На месте представители МЧС взяли пробы. По их словам, пахнет канализацией. 2020-10-12T20:44 true PT0M06S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музеон, антон кульбачевский, москва, происшествия