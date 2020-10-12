https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579490427.html
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки снижения заболеваемости COVID-19
Число новых случаев COVID-19, выявляемых в России за сутки, вероятно, вернется к летним показателям к февралю-марту, заявил заместитель директора по научной... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T21:35
2020-10-12T21:35
2020-10-12T22:55
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 12 окт — РИА Новости.</strong> Число новых случаев COVID-19, выявляемых в России за сутки, вероятно, вернется к летним показателям к февралю-марту, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>.Он уточнил, что стабилизация эпидемиологического процесса, вероятно, произойдет через две недели, а после этого заболеваемость коронавирусом начнет снижаться и к февралю-марту достигнет показателей июня-июля.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
4
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)