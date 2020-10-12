https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579351633.html

Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики коронавируса в офисах

Роспотребнадзор совместно с сайтом стопкоронавирус.рф подготовили видеоролик с правилами безопасного поведения во время пандемии для сотрудников офисов, среди... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T09:28

2020-10-12T09:28

2020-10-12T09:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> совместно с сайтом стопкоронавирус.рф подготовили видеоролик с правилами безопасного поведения во время <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">пандемии</a> для сотрудников офисов, среди которых напоминание о необходимости мыть руки, а также рекомендация работать с коллегами в разные смены или уйти на удаленную работу."Не касайтесь руками дверных ручек, перил и кнопок к лифте. Старайтесь не ездить в полном лифте. Помойте руки сразу, как пришли на работу, и делайте это как можно чаще в течение дня", - говорится в ролике, опубликованном на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=NJyPtk3Dcfo" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube-канале</a> Роспотребнадзора.Ведомство также напоминает о необходимости отказаться от рукопожатий, хотя бы на время, соблюдать дистанцию в 1,5 метра и держать рабочее место в чистоте. В Роспотребнадзоре посоветовали дезинфицировать предметы, к которым необходимо прикасаться, и проветривать помещение.Еще одна рекомендация - не ходить обедать группой и надевать маску каждый раз, когда покидаете рабочее место во время перерыва, а также проводить рабочие совещания удаленно."Договоритесь с коллегами работать в разные смены. Работайте удаленно, если есть возможность", - отмечается в видео.Роспотребнадзор также напоминает о необходимости оставаться дома при плохом самочувствии.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201012/plato-1579339782.html

https://ria.ru/20201012/geyts-1579335745.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество