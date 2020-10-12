https://ria.ru/20201012/kirgiziya-1579383723.html

Атамбаев призвал президента Киргизии уйти в отставку

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев призвал нынешнего главу республики Сооронбая Жээнбекова немедленно уйти в отставку. РИА Новости, 12.10.2020

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протесты в бишкеке

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 12 окт - РИА Новости.</strong> Экс-президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбек Атамбаев</a> призвал нынешнего главу республики <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a> немедленно уйти в отставку."Сооронбай Жээнбеков должен немедленно подать в отставку, как и обещал (премьеру - ред.) <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыру Жапарову</a>. И мы все вместе должны добиться этого. Иначе скоро будет поздно", - написал Атамбаев в заявлении, распространенном в понедельник его адвокатами.По словам бывшего главы государства, после массовых беспорядков 5 октября "в стане оппозиции начался раздрай, и пока лидеры конфликтовали с друг другом, они упустили главное… - Сооронбай с помощью клана начал заново укреплять свои позиции"."Очевидно, что Сооронбай Жээнбеков втерся в доверие популярного в народе политика Садыра Жапарова, который был при его поддержке избран 10 октября премьер-министром… Дай бог, чтобы у Садыра все получилось", - заявил экс-президент. Он также выразил опасение, что нового премьера могут "обмануть и дискредитировать".В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.Парламент Киргизии 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера. Новый премьер заявил, что в течение двух-трех дней президент страны планирует подать в отставку.

https://ria.ru/20201012/kirgiziya-1579379350.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире