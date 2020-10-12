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Жителя Кирова будут судить за истязание трехлетнего пасынка
Житель Кирова предстанет перед судом за истязание трехлетнего ребенка своей сожительницы, мальчика передали родном отцу, сообщает следственное управление СК РФ... РИА Новости, 12.10.2020
2020-10-12T11:24
2020-10-12T11:24
киров
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости.</strong> Житель Кирова предстанет перед судом за истязание трехлетнего ребенка своей сожительницы, мальчика передали родном отцу, сообщает следственное управление СК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировской области</a>.Следствием установлено, что в период с июля по декабрь 2019 года 22-летний житель города Кирова систематически наносил побои трехлетнему мальчику – сыну своей сожительницы. Родной отец ребенка, приехав забрать сына на выходные, обнаружил на его теле повреждения и синяки, о чем сообщил в правоохранительные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).
киров
кировская область
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Новости
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киров, следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия

Жителя Кирова будут судить за истязание трехлетнего пасынка

11:24 12.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости. Житель Кирова предстанет перед судом за истязание трехлетнего ребенка своей сожительницы, мальчика передали родном отцу, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
Следствием установлено, что в период с июля по декабрь 2019 года 22-летний житель города Кирова систематически наносил побои трехлетнему мальчику – сыну своей сожительницы. Родной отец ребенка, приехав забрать сына на выходные, обнаружил на его теле повреждения и синяки, о чем сообщил в правоохранительные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).
"В ходе следствия был проведен комплекс следственных действий и экспертиз. Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд. В настоящее время ребенок живет с отцом", - говорится в сообщении регионального СУСК.
 
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КировСледственный комитет России (СК РФ)Кировская областьПроисшествия
 
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