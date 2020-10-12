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Жителя Кирова будут судить за истязание трехлетнего пасынка

Житель Кирова предстанет перед судом за истязание трехлетнего ребенка своей сожительницы, мальчика передали родном отцу, сообщает следственное управление СК РФ... РИА Новости, 12.10.2020

2020-10-12T11:24

2020-10-12T11:24

2020-10-12T11:24

киров

следственный комитет россии (ск рф)

кировская область

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 окт - РИА Новости.</strong> Житель Кирова предстанет перед судом за истязание трехлетнего ребенка своей сожительницы, мальчика передали родном отцу, сообщает следственное управление СК РФ по <a href="http://ria.ru/location_Kirovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кировской области</a>.Следствием установлено, что в период с июля по декабрь 2019 года 22-летний житель города Кирова систематически наносил побои трехлетнему мальчику – сыну своей сожительницы. Родной отец ребенка, приехав забрать сына на выходные, обнаружил на его теле повреждения и синяки, о чем сообщил в правоохранительные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

киров

кировская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киров, следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия